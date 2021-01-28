Варежки Берни Сандерса из мема помогли собрать 1,8 миллиона долларов на благотворительность

Источник материала: Tut.by

Шерстяные варежки американского сенатора Берни Сандерса и мемы, сделанные на основе его фото в них с инаугурации Джо Байдена, помогли собрать 1,8 миллиона долларов для благотворительных организаций Вермонта. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на CBS .

После того как снимок Сандерса стал вирусным и разошелся на фотожабы, на сайте политика появился мерч, который моментально раскупили. «Мы с Джейн (жена сенатора) были поражены творчеством, проявленным таким количеством людей за последнюю неделю. И мы рады, что можем использовать мою интернет-известность, чтобы помочь нуждающимся Вермонта», — сказал Сандерс.



Источник: TJournal

Доходы от продаж пожертвовали различным благотворительным организациям в Вермонте, родном штате политика. В их число вошли региональное агентство по вопросам старения, вермонтская сеть родителей и детей, центр престарелых в Вермонте и другие.

Варежки Сандерсу подарила учительница начальных классов Джен Эллис. Она связала их из переработанных шерстяных свитеров и вручила политику после того, как его в 2016 году не выдвинули кандидатом в президенты США. Она рассказала, что была поражена, когда увидела сенатора в них на инаугурации, так как обычно люди надевают на такие мероприятия одежду известных модельеров.