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Варежки Берни Сандерса из мема помогли собрать 1,8 миллиона долларов на благотворительность
Источник материала: Tut.by
Шерстяные варежки американского сенатора Берни Сандерса и мемы, сделанные на основе его фото в них с инаугурации Джо Байдена, помогли собрать 1,8 миллиона долларов для благотворительных организаций Вермонта. Об этом сообщает
После того как снимок Сандерса стал вирусным и
Доходы от продаж пожертвовали различным благотворительным организациям в Вермонте, родном штате политика. В их число вошли региональное агентство по вопросам старения, вермонтская сеть родителей и детей, центр престарелых в Вермонте и другие.
Варежки Сандерсу
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Напомним, что фото американского сенатора Берни Сандерса на инаугурации Джо Байдена стало мемом.
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