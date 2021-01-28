Лукашенко про политзаключенных и амнистию: Если не хочешь сидеть в тюрьме — отдай последнее, если у тебя есть

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Александр Лукашенко заявил, что готов хоть завтра объявить политическую амнистию. Но при одном условии.

Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

— Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Завтра же немедленно помилую. Надо прекратить эту всякую болтовню, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он вспомнил свой визит в СИЗО КГБ и заявил, что этот вопрос поднимали и там:

— Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они задавали главный вопрос: «Когда нас отпустят?». Я им всем изложил свое видение: «Все, что украли у народа, — верните», тогда мы будем с вами вести разговор и я постараюсь ответить на ваш вопрос — когда. Жду-с. До сих пор — жду-с.

Лукашенко заявил, что, как человек осведомленный, знает, что эти вопросы «протестуны, главари» обсуждали с родственниками.

— Такая возможность у этих была — денег жалко. Поэтому не надо строить иллюзии — политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали все, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия, — отметил он.

Отметим, что на сегодняшний день в Беларус 220 политзаключенных.