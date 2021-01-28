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Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер Kiger
Источник материала: Onliner
Renault продолжает расширение своей линейки в Индии — там дебютировал кроссовер Kiger. Причем производитель намекает, что, в отличие от других индийских Renault, этот создавался с прицелом на глобальный рынок.
4-метровый паркетник имеет колесную базу 2,5 метра. Новинка будет выступать в сегменте между другими бюджетными Renault — Kwid и Triber. Одним из главных преимуществ Renault Kiger, безусловно, является яркая внешность. Атлетический дизайн с высокой оконной линией, обилием «мускулатуры» и привлекательной оптикой понравится молодежи. По периметру кузова нашлось место декоративным накладкам, которые добавляют «серьезности» экстерьеру.
Салон выполнен недорого, но достаточно стильно. Здесь угадываются элементы от других Renault и Dacia. На фото — топовая версия с мультирулем, климат-контролем, 8-дюймовым экраном мультимедийной системы, бесключевым доступом в салон и даже беспроводной зарядкой. Есть официальная поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Французы даже упоминают в пресс-релизе о некой «премиальной аудиосистеме».
Объем багажника составляет впечатляющие для таких размеров 405 литров. Если сложить второй ряд, получится без малого 900 литров. Как и Triber, этот паркетник построен на платформе CMFA+. Клиентам предложат два двигателя на выбор. Базовым выступит 1-литровый «атмосферник» мощностью 72 л. с. (тяга 96 Н·м). Более дорогие версии получат 1-литровый турбомотор от европейских Clio и Captur. Этот агрегат развивает 100 л. с. и 160 Н·м. Изначально Renault Kiger будет продаваться только с 5-ступенчатой «механикой». Позже для машины предложат вариатор. Привод только передний.
коричневый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серебристый, универсал, дизель 1.5 л, автоматическая, передний привод
оранжевый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Renault продолжает расширение своей линейки в Индии — там дебютировал кроссовер Kiger. Причем производитель намекает, что, в отличие от других индийских Renault, этот...
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