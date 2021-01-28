Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер Kiger

Источник материала: Onliner

Renault продолжает расширение своей линейки в Индии — там дебютировал кроссовер Kiger. Причем производитель намекает, что, в отличие от других индийских Renault, этот создавался с прицелом на глобальный рынок.





4-метровый паркетник имеет колесную базу 2,5 метра. Новинка будет выступать в сегменте между другими бюджетными Renault — Kwid и Triber. Одним из главных преимуществ Renault Kiger, безусловно, является яркая внешность. Атлетический дизайн с высокой оконной линией, обилием «мускулатуры» и привлекательной оптикой понравится молодежи. По периметру кузова нашлось место декоративным накладкам, которые добавляют «серьезности» экстерьеру.





Салон выполнен недорого, но достаточно стильно. Здесь угадываются элементы от других Renault и Dacia. На фото — топовая версия с мультирулем, климат-контролем, 8-дюймовым экраном мультимедийной системы, бесключевым доступом в салон и даже беспроводной зарядкой. Есть официальная поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Французы даже упоминают в пресс-релизе о некой «премиальной аудиосистеме».





Объем багажника составляет впечатляющие для таких размеров 405 литров. Если сложить второй ряд, получится без малого 900 литров. Как и Triber, этот паркетник построен на платформе CMFA+. Клиентам предложат два двигателя на выбор. Базовым выступит 1-литровый «атмосферник» мощностью 72 л. с. (тяга 96 Н·м). Более дорогие версии получат 1-литровый турбомотор от европейских Clio и Captur. Этот агрегат развивает 100 л. с. и 160 Н·м. Изначально Renault Kiger будет продаваться только с 5-ступенчатой «механикой». Позже для машины предложат вариатор. Привод только передний.







