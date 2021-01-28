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Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер Kiger

28.01.2021 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Renault продолжает расширение своей линейки в Индии — там дебютировал кроссовер Kiger. Причем производитель намекает, что, в отличие от других индийских Renault, этот создавался с прицелом на глобальный рынок. 

Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер Kiger

4-метровый паркетник имеет колесную базу 2,5 метра. Новинка будет выступать в сегменте между другими бюджетными Renault —  Kwid и Triber. Одним из главных преимуществ Renault Kiger, безусловно, является яркая внешность. Атлетический дизайн с высокой оконной линией, обилием «мускулатуры» и привлекательной оптикой понравится молодежи. По периметру кузова нашлось место декоративным накладкам, которые добавляют «серьезности» экстерьеру.

Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер Kiger

Салон выполнен недорого, но достаточно стильно. Здесь угадываются элементы от других Renault и Dacia. На фото — топовая версия с мультирулем, климат-контролем, 8-дюймовым экраном мультимедийной системы, бесключевым доступом в салон и даже беспроводной зарядкой. Есть официальная поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Французы даже упоминают в пресс-релизе о некой «премиальной аудиосистеме».

Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер Kiger

Объем багажника составляет впечатляющие для таких размеров 405 литров. Если сложить второй ряд, получится без малого 900 литров. Как и Triber, этот паркетник построен на платформе CMFA+. Клиентам предложат два двигателя на выбор. Базовым выступит 1-литровый «атмосферник» мощностью 72 л. с. (тяга 96 Н·м). Более дорогие версии получат 1-литровый турбомотор от европейских Clio и Captur. Этот агрегат развивает 100 л. с. и 160 Н·м. Изначально Renault Kiger будет продаваться только с 5-ступенчатой «механикой». Позже для машины предложат вариатор. Привод только передний.

Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер Kiger
Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер Kiger
Renault Arkana I, 2019 г.в., 34 800 км
коричневый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
35 242 р.
13 650$ / 11 235€
Renault Megane IV Avtomat, 2017 г.в., 146 000 км
серебристый, универсал, дизель 1.5 л, автоматическая, передний привод
32 270 р.
12 499$ / 10 288€
Renault Sandero II Stepway, 2015 г.в., 131 000 км
оранжевый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
19 234 р.
7450$ / 6132€
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Renault продолжает расширение своей линейки в Индии — там дебютировал кроссовер Kiger. Причем производитель намекает, что, в отличие от других индийских Renault, этот...
 
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