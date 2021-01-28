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Легендарный литовец из НХЛ о Беларуси: Как показывает история, обычно побеждает именно народ

28.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Легендарный литовец из НХЛ о Беларуси: Как показывает история, обычно побеждает именно народ

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  • 28.01.2021, 17:21
Легендарный литовец из НХЛ о Беларуси: Как показывает история, обычно побеждает именно народ
Дарюс Каспарайтис

Дарюс Каспарайтис высказался о ситуации в нашей стране.

Легендарный литовец из НХЛ Дарюс Каспарайтис в интервью «Трибуне» ответил на вопрос о том, будут ли наказаны силовики, которые участвовали в разгонах мирных протестующих в Беларуси.

– Со временем, уверен, все придет, и кто виновен, будет наказан. Нельзя долгое время удерживать силой народ, который стремится к свободе. В этом противостоянии обязательно кто-то победит, а, как показывает история, обычно побеждает именно народ. Потом придет новая власть и, может, будет судить тех, кто уничтожал мирное население.

В Литве, в Вильнюсе, также был переворот в 1991 году. Были те, кто выступал за независимость Литвы, были те, кто хотел сохранить Литовскую ССР. Тогда также погибли люди. И виновные в их смерти со временем были найдены и наказаны. Недавно в США сторонники Трампа атаковали Капитолий. И всех нашли, всех арестовали. Поэтому я думаю, что виновные в гибели людей в Беларуси также будут найдены.

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