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Группа Napoli: Не согласны представлять страну под красно-зеленым флагом

28.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Группа Napoli: Не согласны представлять страну под красно-зеленым флагом

  • 28.01.2021, 17:05
Группа Napoli: Не согласны представлять страну под красно-зеленым флагом
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ольга Шиманская отказалась от участия в отборе на «Евровидение».

Белоруская певица Ольга Шиманская, она же Napoli, которая семь лет подряд пробивалась в финал национального отбора на «Евровидение», не будет принимать участие в нем в этом году. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил ее продюсер Александр Слуцкий.

— Мы решили в этом году не подавать заявку в белорусский отбор, хотя песня у нас есть и достаточно неплохая. Во-первых, это бессмысленно по причине нашей политической позиции против насилия, беззакония (…). Думаю, что нашу заявку даже не стали бы рассматривать. Во-вторых, если бы сейчас у нас получилось каким-то чудом выиграть отбор, мы бы ни за что не согласились представлять страну под красно-зеленым флагом. (…). В третьих, [в теперешней ситуации] принимать участие в (…) подобных мероприятиях просто кощунственно, — написал Слуцкий.

Как отмечает tut.by, национальный отбор на «Евровидение» в этом году продолжается до 31 января. К участию в отборе приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы (не более 6 человек). Ими могут быть белорусские и иностранные артисты от 16 лет.

В прошлом году организаторы учли неудачный опыт украинского певца Alekseev, который представлял нашу страну на «Евровидении» в 2018 году. Поэтому к участию в отборе-2020 допускались лишь граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Беларуси. В этом году иностранцы вновь получили право участвовать в отборе.

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Ольга Шиманская отказалась от участия в отборе на «Евровидение».
 
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