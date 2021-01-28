Источник материала: Хартия'97

Протестующие в Ереване пошли на штурм здания правительства Армении 5 28.01.2021, 16:40

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Протестующие скандируют «Никол предатель».

Участники митинга оппозиции в Ереване пытаются вломиться в здание правительства Армении на площади Республики, пишет newsarmenia.am .

До этого участники митинга были у здания Генпрокуратуры и потребовали потребовали встречи с генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном.

Режиссер, сценарист и общественный деятель Аршак Закарян заявил, что генпрокурору дается полчаса, чтобы он пришел к зданию Генпрокуратуры и инициировал процесс задержания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Мы ждем генпрокурора, надеемся, что он придет, чтобы дать ответ. Если он не придет, значит, мы берем на себя ответственность по его гражданскому задержанию, поскольку он отказывается выполнять требование народа», - сказал он.

Затем активисты решили идти к зданию правительства, зайти внутрь и там ждать генпрокурора и премьер-министра.

Здание оцеплено усиленными нарядами сил правопорядка, люди пытаются проникнуть внутрь, правоохранители их оттесняют.

Протестующие скандируют «Никол предатель». Некоторые активисты призывают полицейских присоединиться к ним.

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