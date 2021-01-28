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Снегопады пройдут в Беларуси, местами — сильные
Источник материала: БДГ
В пятницу, 29 января, на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, ночью местами по востоку ожидается сильный снег, сообщили в Белгидромете.
29 января на большей части территории страны пройдет снег, ночью местами по востоку сильный. В отдельных районах ожидается слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура ночью -2..-8°С и до - 10°С, днем 0..-5°С.
30 января на большей части территории пройдет кратковременный снег, местами сохранится гололедица. Ночью ожидается -4..-10°С и до -12°С, днем -1..-6°С.
Завершится январь кратковременным снегом на большей части Беларуси. Температура ночью 31 января -4..-12°С, днем -1..-6°С,
Энергетики уже более суток работают над ликвидацией последствий циклона «Ларс». На утро 28 января было восстановлено электроснабжение 662 населенных пунктов,
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В пятницу, 29 января, на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, ночью местами по востоку ожидается сильный снег, сообщили в Белгидромете.
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