Снегопады пройдут в Беларуси, местами — сильные

В пятницу, 29 января, на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, ночью местами по востоку ожидается сильный снег, сообщили в Белгидромете.

29 января на большей части территории страны пройдет снег, ночью местами по востоку сильный. В отдельных районах ожидается слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура ночью -2..-8°С и до - 10°С, днем 0..-5°С.

30 января на большей части территории пройдет кратковременный снег, местами сохранится гололедица. Ночью ожидается -4..-10°С и до -12°С, днем -1..-6°С.

Завершится январь кратковременным снегом на большей части Беларуси. Температура ночью 31 января -4..-12°С, днем -1..-6°С, сообщили в Белгидромете.