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Карбалевич: Криминализирована будет любая неподконтрольная властям деятельность и просто инакомыслие
Источник материала: Партизан
Судя по сегодняшним заявлениям Лукашенко, вскоре в стране будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и даже просто инакомыслие, считае политобозреватель Валерий Карбалевич.
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"В последнее время в экспертной среде появились рассуждения о том, что нельзя бесконечно зажимать гайки, что
И вот 28 января
Прежде всего, амнистии не будет.
Во-вторых, по словам Лукашенко, народ просит, чтобы он никуда не уходил ("и в упрек мне ставят: первое - передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом”).
В-третьих, самое главное.
Изменения будут касаться не только административного, уголовного, уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства.
Судя по всему, будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и просто инакомыслие.
Это чтобы больше не было излишних иллюзий", -
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Карбалевич: Криминализирована будет любая неподконтрольная властям деятельность и просто инакомыслие
Судя по сегодняшним заявлениям Лукашенко, вскоре в стране будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и даже просто...
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