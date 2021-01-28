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Карбалевич: Криминализирована будет любая неподконтрольная властям деятельность и просто инакомыслие

28.01.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судя по сегодняшним заявлениям Лукашенко, вскоре в стране будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и даже просто инакомыслие, считае политобозреватель Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Криминализирована будет любая неподконтрольная властям деятельность и просто инакомыслие
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"В последнее время в экспертной среде появились рассуждения о том, что нельзя бесконечно зажимать гайки, что власти притормозили тотальную зачистку, что следует скоро ожидать амнистию, освобождение политзаключенных.

И вот 28 января Лукашенко дал ответ.

Прежде всего, амнистии не будет.

Во-вторых, по словам Лукашенко, народ просит, чтобы он никуда не уходил ("и в упрек мне ставят: первое - передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом”).


Изменения будут касаться не только административного, уголовного, уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства. 

Судя по всему, будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и просто инакомыслие.

Это чтобы больше не было излишних иллюзий", - пишет Валерий Карбалевич в своем телеграм-канале.
 
 
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Судя по сегодняшним заявлениям Лукашенко, вскоре в стране будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и даже просто...
 
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