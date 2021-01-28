Карбалевич: Криминализирована будет любая неподконтрольная властям деятельность и просто инакомыслие

власти притормозили тотальную зачистку , что следует скоро ожидать амнистию, освобождение политзаключенных. "В последнее время в экспертной среде появились рассуждения о том, что нельзя бесконечно зажимать гайки, что, что следует скоро ожидать амнистию, освобождение политзаключенных.





Лукашенко дал ответ. И вот 28 января





Прежде всего, амнистии не будет.





Во-вторых, по словам Лукашенко, народ просит, чтобы он никуда не уходил ("и в упрек мне ставят: первое - передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом”).









Изменения будут касаться не только административного, уголовного, уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства.





Судя по всему, будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и просто инакомыслие.



