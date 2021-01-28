|
Бобруйск – бобровая столица Европы с еврейским двориком
28.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Негласный символ Бобруйска – конечно же, бобр. Когда-то тут процветала охота на этих животных. А еще здесь было более 40 синагог, но сегодня восстанавливают всего одну. Теперь это место не только для молитв, но и для обучения детей.
Еще одна достопримечательность – Бобруйская крепость, которую начали строить еще в 1810 году. А еще город знаменит своей промышленностью: трикотажем, кожей, автомобильными шинами и древесиной. И обязательно попробуйте местный зефир! Об удивительном городе – бобровой столице Европы, еврейской столице Беларуси и, как сегодня уже говорят, зефирной столице республики, смотрите в этой программе «Евразия. Регионы».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйск прославился в 1931 году после выхода в свет романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Что стоит посетить каждому туристу в этом городе, смотрите в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)