«Внезапно возникший предварительный сговор». Прокурор потребовала семь лет колонии за захват грузовика на протестах

Источник материала: Tut.by

Суд Советского района продолжает рассматривать уголовное дело в отношении 29-летнего Дмитрия Дубкова. По версии следствия, МАЗ, который ехал эвакуировать сломавшийся троллейбус, захватила группа парней и блокировала им дорогу. Обвиняемый — единственный задержанный после этих событий, который сейчас отвечает по двум уголовным статьям. Прокурор затребовала для него наказание — 7 лет колонии усиленного режима.





Свидетель: «Фактов насилия не видел»

Напомним, в августе, во время протестов на улице Притыцкого в Минске, группа парней захватила МАЗ техпомощи и блокировала им дорогу. Задержали только одного человека, причастного к происшествию, — 28-летнего Дмитрия Дубкова, хотя лица некоторых других участников были хорошо видны. Его обвиняют по двум статьям УК. Также иск на сумму около 22 тысяч рублей за простой общественного транспорта ему предъявило ГП «Минсктранс». Обвиняемый вину признал частично, с иском не согласился. Потерпевшие претензий к нему не имеют .

Суд уже назначил прения, но они переносились дважды. Например, за это время в зал пригласили еще одного свидетеля.

Это Леонид Загородников, который живет рядом с улицей Притыцкого, из своей квартиры он слышал, что на улице шумят, сигналят автомобили, поэтому вышел посмотреть, что происходит. По пути мужчина снимал некоторые моменты на камеру мобильного телефона. На проезжей части Леонид увидел стоящий поперек дороги МАЗ.

— К МАЗу кинулись шесть-семь пацанов в капюшонах, молодые и шустрые. Они стучали по кабине руками, кричали: «Чего стоишь? Заводи, поехали». Грузовик завелся и медленно двинулся к перекрестку с улицей Сердича. Я заснял эту сценку, — вспоминал свидетель.

Грузовик медленно проехал вперед, после чего Загородников услышал звук, как будто произошло ДТП. Мужчина немного прошел и снова увидел стоящий МАЗ, заметил, что перед его кабиной лежали осколки стекла. Со стороны пассажирской двери выбирался человек с вещами, который позже скрылся в толпе.





— Парни снова забегали, все спрашивали: «Где водила, где водила?». Кинулись в ту сторону, куда ушел водитель. Потом вернулись и начали кричать, мол, есть ключи, кто может сесть за руль?

Очевидец услышал, как кто-то из стоящих в толпе людей сказал: «Смотри, у него пистолет». Оглядевшись, свидетель заметил, что рядом с ним стоит мужчина в камуфляже, в руках он держал пистолет типа Макарова. Оружие он не прятал, держал его откровенно, направляя вниз, лишь один раз повел им в сторону. Потом, когда кто-то сел за руль МАЗа, махнул — «отправляй».

Леонид говорит, что тот человек никому не угрожал, но «ходил так, как будто контролировал территорию», ни с кем не общался. По мнению свидетеля, с вооруженным человеком никто не хотел стоять рядом — «неизвестно, что у него в голове и когда он начнет стрелять». Мужчина с пистолетом еще немного «помотался», потом пошел вперед и скрылся за микроавтобусом, больше свидетель его не видел.

Очевидец отметил, что обвиняемого среди парней не видел, также не заметил, кто сел за руль МАЗа. Когда грузовик двинулся с места, за ним кинулась группа молодежи. Кто-то сказал «вот бы развернуть этот танк в сторону омоновцев, чтобы брызги полетели». Но другой человек ответил, что «рано еще туда направлять машину, позже надо».

Мужчина отметил, что откровенных фактов насилия не было, но обстановка была накаленная, «бардак был». Свидетель сперва милиции не видел, потом силовики начали движение. Отвечая на вопрос обвиняемого о том, насколько оправданно применение светошумовых гранат, Леонид ответил, что «причины взрывать гранаты у милиции были, ведь люди строили баррикады, вырывали дорожные знаки».

Свидетель отметил, что с улицы он позвонил в милицию и сообщил о человеке с пистолетом, «там сказали — хорошо, приедем». Но чтобы кто-то приехал по вызову, мужчина не наблюдал, а потом покинул место протестов.

Прокурор: «Обвиняемые и лица, которые были рядом, имели цель — массовые беспорядки»

Гособвинитель Анастасия Малико заявила, что квалификацию по уголовному делу в отношении Дубкова считает верной. Она отметила, что угон — это неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем. Это сделал обвиняемый, ведь люди, которые имели отношение к грузовику, разрешение на поездку на МАЗе ему не давали. А те, кто просил перегнать авто, не имели отличительных особенностей, которые бы говорили об их принадлежности к организации, которая владеет МАЗом, наоборот, они были в масках и капюшонах.

Действия Дубкова, по мнению прокурора, носили явно умышленный характер — ведь он признался, что хотел перегородить дорогу грузовиком. Также он и лица, которые были рядом с ним, имели определенную цель — массовые беспорядки. Малико сообщила, что на месте происшествия были бурые пятна, бинты, это означает, что на этом месте было насилие. Сам обвиняемый стал активным участником противоправных действий, так как присоединился к гражданам и перегонял МАЗ.



Государственный обвинитель Анастасия Малико

Гособвинитель предложила признать виновным Дубкова по двум статьям УК: угоне без цели хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также в участии в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, вооруженном сопротивлении представителям власти. Во время реплик прокурор отметила, что речь идет о «внезапно возникшем предварительном сговоре».

Она акцентировала внимание, что это преступление относится к категории тяжких. Смягчающих и отягчающих вину обстоятельств у Дубкова нет. Малико запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Также парень должен удовлетворить иск ГП «Минсктранс» в полном объеме (напомним, это почти 22 тысячи рублей).

Защитник: «Это не угон, умысла завладеть машиной не было»

Адвокат обвиняемого Ольга Карпушонок считает, что грузовик ее подзащитный не угонял, тем более по предварительному сговору — этим действиям нет доказательств. Поездку парень совершил спонтанно, умысла завладения автомобилем у него не было.

— Деяния Дубкова были неправильно квалифицированы. По статье 214 «Угон» нет состава преступления, по ней прошу оправдать.

Что касается массовых беспорядков — статья УК 293 часть 2, то адвокат просила ее переквалифицировать на статью УК 342 часть 1 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».



Дмитрий Дубков и его защитник Ольга Карпушонок

Относительно гражданского иска по ущербу от ГП «Минсктранс», Карпушонок считает, что он не подлежит удовлетворению. Основание: вина и сумма ущерба не вменена при предъявлении обвинения. Непосредственно сумму ущерба в суде не объяснили. Также в подсчетах указан период времени больше, чем в них участвовал Дубков, а большая часть транспортных средств, которые отражены в таблице с подсчетами (например, трамваи), не ездят по улице Притыцкого.

— Прошу учесть, что Дубков не судим, хорошо характеризуется на работе, он будет трудоустроен в Беларуси, обвиняемый заглаживал вину перед пострадавшими. Также стоит учесть мнение самих пострадавших (претензий к Дубкову они не имеют. — Прим. AUTO.TUT.BY).

Защитник попросила суд вынести наказание Дмитрию Дубкову, не связанное с лишением свободы.

Последнее слово обвиняемому будет предоставлено 2 февраля.