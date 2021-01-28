Антусевич: «Старая и проверенная методика — всех запугать и заставить опять залезть под плинтус»

Источник материала: Салiдарнасць

Профсоюзный лидер – о «слезных письмах» о вреде санкций.





Международная организация труда (МОТ) проинформирована обо всех фактах принуждения работников госорганизаций к подписанию открытого письма ФПБ с осуждением европейских санкций. Об этом «Салідарнасці» сообщил заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич.

— Мы находимся в постоянном контакте с МОТ, подробно информируем обо всем еще с 90-х годов. МОТ известно обо всех фактах нарушения прав трудящихся и профсоюзов в Беларуси, согласно ратифицированным нашей страной конвенциям.

К Беларуси неоднократно применялись меры воздействия со стороны МОТ, в том числе с привлечением комиссии по расследованию в 2004 году. Тогда же правительству Беларуси было вынесено 12 рекомендаций , из которых на сегодняшний день выполнено только две: БКДП вернули место в Национальном Совете по трудовым и социальным вопросам и отменили комиссию по регистрации политических партий, общественных организаций и профсоюзов. В нее входили представители Минюста, КГБ и других ведомств, — напомнил Антусевич.

Профсоюзный лидер считает, что, несмотря на международные требования, основополагающие права трудящихся в Беларуси продолжают нарушаться.

— Не изменен порядок регистрации профсоюзных организаций. А именно, у нас остался разрешительный принцип деятельности профсоюзов. Для того, чтобы зарегистрировать первичку, не достаточно просто желания рабочих, нужно выполнить ряд непонятных условий, например, организации должны предоставить юридический адрес.

Накануне таким образом не была зарегистрирована первичная организация на БМЗ , где предпринимателя, предоставившего адрес, заставили отозвать свое гарантийное письмо.

То же самое было с EPAM и «Пеленг». Только там, когда предприниматель не сдался, отказали на основании того, что у айтишников нет совместных интересов с горняками, химиками строителями. Но для БНП не важны специализации – это союз любых работающих людей. Причем здесь наличие интересов! В итоге и суд отказал в защите по этому делу.

У нас единственная страна на постсоветском пространстве, где независимая организация должна пройти через «сито» государственной власти и выполнить непонятные требования.

Они ломают людей, ломают судьбы. Вот те ребята с БМЗ, они же ничего плохого не делали, но вынуждены остаться без работы, бежать из страны, прошли через репрессии.

Потому что власти придумывают какие-то немыслимые вещи, чтобы создать страдания, причем не гнушаются ничем, воздействуют через семьи и детей.

Это только два последних примера дискриминации, давления, ущемления прав трудящихся и репрессий. С 90-х годов таких фактов было множество. Каждый год мы готовим собственные комментарии, куда входит все — от изменений в законодательстве до конкретных фактов, — отметил профсоюзный лидер.

Он напомнил, что письма, подобные сегодняшним , с обращениями в МОТ от провластной ФПБ отсылаются уже не первый раз.

— В 2007 году, когда Беларусь лишали торговых преференций, Федерация профсоюзов Беларуси уже собирала подписи. Тогда были выявлены множественные факты подделывания подписей, как своих организаций, так и международных. Это все, конечно же, вскрылось, был скандал, и Беларусь все-таки лишили торговых преференций.

И об условиях, в которых собираются подписи под новым письмом, мы также оперативно информируем МОТ. У нас есть информация с мест, нам известно, как людей заставляют и чем им угрожают.

Надо сказать, что для ФПБ это старая и проверенная методика — всех запугать и заставить опять залезть под плинтус. Но мы видим, к чему привела политика закручивания гаек в течение 26 лет. Вот-вот может сорвать резьбу, — отмечает Антусевич.

Тем, кто подписывается под письмом в МОТ, он советует еще раз внимательно его перечитать и задуматься над смыслом, особенно, если кто-то не хочет подписывать сомнительные бумаги.

— Люди не понимают, что они обращаются в структуру, которая не является руководящей для ЕС. Я бы посоветовал им сначала проанализировать, из-за кого конкретно Беларуси вводят санкции. Если вы пытаетесь решать проблемы предприятий, то корень всех решений находится точно не в Женеве, не в МОТ.

Само письмо — сплошная абстракция. Там нет ни конкретных фактов, ни ссылок на документы, ни решений. Если вы не хотите подписывать это письмо, то не делайте этого, а о фактах принуждения сообщайте в независимые профсоюзы, даже прямо в МОТ.

Вообще, человеку, которого заставляют подписывать подобное, стоит задуматься, что это за организация, которая использует такие методы, нужно ли мне в ней оставаться. Потому что в такой организации находиться не только нельзя, но даже опасно. Ведь неизвестно, что заставят вас сделать в следующий раз, — предупреждает специалист.