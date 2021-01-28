Лукашенко потерял 2 млн человек, которые за него «голосовали»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава Беларуси заявил, что за него на выборах отдали свой голос около 6 млн человек. Но даже с данным ЦИК это не совпадает.

Во время совещания по вопросам совершенствования законодательства Александр Лукашенко коснулся темы выборов. В частности, он рассказал, как люди уговаривают его остаться и просят даже не заикаться об уходе.

— И в упрек мне ставят: первое — передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем, власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба .

По его мнению, что в Беларуси есть и всегда были люди, которые его не поддерживают, но необходимо считаться с мнением большинства.

— Мы знали, что есть люди, их было немало — полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента, — считает Лукашенко.

На самом деле число сторонников, которых «обнаружил» Александр Григорьевич, не совпадает даже с данными, ЦИК, который провозгласил 80,1% поддержки Лукашенко. По его данным, за кандидата в президенты Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича подано 4 661 075 голосов избирателей.

Куда подевались еще 2 миллиона сторонников действующей власти и кто именно нашептывает Лукашенко не уходить, неизвестно.

Кстати, оказалось, что глава Беларуси слышит голоса не только в родной стране, но и по ту сторону границ. В частности, как «плявузгают» «беглые» по поводу его замечательного Всебелорусского собрания.

— На злобу дня: Всебелорусское народное собрание. Это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. И всегда оно давало эффект. И все, кто хотел вести какой-то диалог, они на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх, на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание… Кто — беглые прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то «плявузгать», как я говорю по-белорусски, — сказал Лукашенко.

И призвал «беглых» не рыдать.

— Чего вы «плявузгаете»? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее — «альтэрнатыўны сход замежжа». Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание — так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу — проводите в этом «замежжы» этот «сход», — разрешил Лукашенко.

Он добавил, что на Всебелорусское народное собрание могут быть приглашены в том числе представители оппозиционной точки зрения, «если они хотят вести диалог и работать во имя страны».

— Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию.