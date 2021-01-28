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В Нацбанке назначен первый зампред правления
Источник материала: АФН
Сергей Калечиц назначен первым заместителем председателя правления Национального банка.
Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
С апреля 2013 года и до настоящего времени Сергей Калечиц занимал в Нацбанке должность зампредправления.
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Сергей Калечиц назначен первым заместителем председателя правления Национального банка.
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