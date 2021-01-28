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Сергей Калечиц стал первым замом главы Нацбанка
Источник материала: Партизан
Калечиц работает в Нацбанке с 1995 года – прошел путь от экономиста до топ-менеджера.
Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц пошел на повышение – теперь он первый зам главы банка.
Указ о его назначении был подписан 28 января.
Калечиц трудится в Нацбанке с 1995 года. Членом правления стал в 2011 году.
В Нацбанке он курирует работу по монетарной политике.
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Калечиц работает в Нацбанке с 1995 года – прошел путь от экономиста до топ-менеджера.
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