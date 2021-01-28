Источник материала: Хартия'97

В Минске закрылся магазин «Мой Модны Кут» 28.01.2021, 18:26

Фото: svaje.by

Это произошло после того, как задержали его владельцев.

Закрылся известный магазин одежды и сувениров с национальным колоритом «Мой Модны Кут», который располагался в торговом центре «Московско-Венский». Ранее милиция задержала жену владельца торговой точки Елену Есипенок – та якобы устроила одиночный пикет у здания ТЦ. Во время судебного разбирательства у сотрудников органов внутренних дел появились вопросы и к владельцу, Валерию Есипенку, сообщает blizko.by .

В профиле магазина в instagram написали, что «Мой Модны Кут» будет закрыт до лучшего времени. Минимум до того, когда «сердце и душа магазина не выйдут на свободу»:

– Моцна выбачаемся перад тымі, хто хацеў б набыць годныя рэчы, а таксама, перад тымі, хто ўжо аплаціў і чакае на дастаўку, альбо самавываз: зараз мы не можам гэта ажыццявіць, але, як толькі з’явіцца магчымасць усё выканаем. Тым, каму патрэбна будзе павяртаць грошы - павяртаем. Спадзяемся, што вы ведаеце ўсю сюррэальнасць нашай сітуацыі. Шчыра дзякуем за салідарнасць, паведамленні і цёплыя словы. Мы разам! Жыве і вечна будзе жыць наша любая Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .