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«Режимные крысы» и «Крысиное слово»: в Рогачеве местным пропагандистам оставили послание
Источник материала: Хартия'97
«Режимные крысы» и «Крысиное слово»: в Рогачеве местным пропагандистам оставили послание
Фотофакт.
В Рогачеве на здании редакции государственного издания
Издание поясняет, что если ранее надписи были «однотипны» с остальными по городу, то теперь они касаются непосредственно «Свабоднага слова». Так журналисты провластной газеты расценили появившиеся несколько дней назад фразы «Режимные крысы» и «Крысиное слово».
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