Источник материала: Хартия'97

«Режимные крысы» и «Крысиное слово»: в Рогачеве местным пропагандистам оставили послание 28.01.2021, 18:14

иллюстрационное Фото

Фотофакт.

В Рогачеве на здании редакции государственного издания «Свабоднага слова» снова появились надписи, адресованные местным пропагандистам.

Издание поясняет, что если ранее надписи были «однотипны» с остальными по городу, то теперь они касаются непосредственно «Свабоднага слова». Так журналисты провластной газеты расценили появившиеся несколько дней назад фразы «Режимные крысы» и «Крысиное слово».



фото: slova.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .