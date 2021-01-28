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Запасников призывают в армию Беларуси – всего около 300 человек
28.01.2021 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Около 300 человек призовут из запаса в армию в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил Беларуси, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.
В стране продолжается масштабный экзамен для военных, за который будет дана оценка по выполнению поставленных задач. Так, танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад на полигонах Гродненской и Минской областей провели марш и совершают стрельбы.
Еще одна цель – снять с хранения и проверить состояние вооружений и военной техники. Военнослужащие запаса пройдут дополнительное обучение перед маневрами.
Для отработки задач используются полигоны, а также леса и населенные пункты. Военным предстоит продемонстрировать способность действовать как на пересеченных участках местности, так и в городских условиях.
О проведении масштабной проверки
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Стало известно количество мобилизованных из запаса на время внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил
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