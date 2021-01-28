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В Австралии составили рейтинг эффективности борьбы с ковид в разных странах. Какое место у Беларуси
Источник материала: Tut.by
Австралийский независимый аналитический центр Институт Лоуи cоставил
В первую десятку также вошли Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка — страны с меньшим количеством зарегистрированных случаев и смертей как в совокупности, так и на душу населения, уточняет
В работе оценивалась эффективность борьбы с COVID-19 в 98 странах — на протяжении 36 недель после сотого подтвержденного случая. Использовались данные, доступные на 9 января 2021 года. Учитывались шесть критериев: количество подтвержденных случаев, количество смертей, количество подтвержденных случаев заражения на миллион жителей, количество смертей на миллион жителей, соотношение количества подтвержденных случаев к числу проведенных анализов, количество проведенных анализов на 1000 жителей.
«Уровни экономического развития или различия в политических системах между странами меньше повлияли на результаты, чем это часто предполагается, — говорится в анализе Института Лоуи. — В целом страны с меньшим населением, сплоченным обществом и эффективно работающими учреждениями имеют сравнительные преимущества в борьбе с кризисами наподобие пандемии».
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Австралийский независимый аналитический центр Институт Лоуи cоставил рейтинг эффективности борьбы с COVID-19 в разных странах. Возглавили его Новая Зеландия, Вьетнам...
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