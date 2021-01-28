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Вышел трейлер фильма об аварии на Чернобыльской АЭС, который снял Данила Козловский

28.01.2021 18:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышел новый трейлер фильма «Чернобыль» об аварии на ЧАЭС, режиссером которого стал Данила Козловский. Премьера картины запланирована на 15 апреля.

Картина рассказывает об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове. Стоит отметить, что «Чернобыль» — как минимум четвертое название картины, озвученное в прессе. До этого рабочими названиями были «Чернобыль: Бездна», «Опасная вода», «Когда падали аисты».

В основу фильма легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв.

Как и в случае со своим предыдущим фильмом «Тренер», Данила Козловский выступил в качестве режиссера картины и в качестве актера, сыгравшего одну из главных ролей.

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Вышел новый трейлер фильма «Чернобыль» об аварии на ЧАЭС, режиссером которого стал Данила Козловский. Премьера картины запланирована на 15 апреля.
 
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