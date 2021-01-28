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За позитивом - сюда. Необычная дружба животных

28.01.2021 18:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня так не хватает позитива! Предлагаем вам немного отвлечься от повседневных забот и тревог и посмотреть на очаровательных животных. Моменты необычной дружбы аллигатора и черепахи, тигра и поросят, медведя и собаки — в фотографиях Reuters.


Мышь едет верхом на лягушке во время наводнения в городе Лакхнау на севере Индии, 30 июня 2006 года. Фото: Reuters

Обезьянка, львенок и тигрята играют в парке маньчжурских тигров в городе Шэньяне, провинция Ляонин, Китай, 1 мая 2013 года. Фото: Reuters

Волк и осел делят клетку в Патоке, Албания, 9 мая 2007 года. Осла принесли в вольер, чтобы скормить волку, но животные привязались друг к другу. Фото: Reuters

Собака кормит котенка в штате Огун, Нигерия, 23 января 2021 года. Фото: Reuters

10-месячный медвежонок Андрейка играет с аляскинским маламутом Ромми в Сибирском зоопарке в поселке Листвянка Иркутской области, Россия, 9 декабря 2020 года. Фото: Reuters

Черепаха едет на спине аллигатора в зоопарке в Панама-Сити, США, 10 августа 2012 года. Фото: Reuters

Коала Джоуи Эш и кенгуру Джои Фрэнки в Австралийском парке рептилий в Сомерсби, Новый Южный Уэльс, Австралия, 14 января 2021 года. Фото: Reuters

Обезьяна помогает попугаю избавиться от блох в парке диких животных в Шэньчжэне, Китай, 23 апреля 2005 года. Фото: Reuters

Собака кормит четырех новорожденных тигрят и щенка в Зоне защиты диких животных в городе Жунчэн, провинция Шаньдун, Китай, 14 июня 2017 года. Фото: Reuters

Тигренок лежит на поросятах в парке в Гуанчжоу, Китай, 13 марта 2007 года. Тигренка вырастила свинья, когда тигрица отказалась от детеныша. Фото: Reuters
 
 
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Моменты необычной дружбы аллигатора и черепахи, тигра и поросят, медведя и собаки - в фотографиях Reuters.
 
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