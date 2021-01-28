Украина создает новый палубный вертолет для своих будущих кораблей

Источник материала: Tut.by

Корабли ВМС Украины могут получить условно «новый» палубный вертолет, выполненный на базе советского Ми-2. Об этом пишет Naked Science.



Фото: wikipedia

Инженеры должны провести ремоторизацию и обновление машины по принципу Ми-2МСБ — украинской версии модернизации Ми-2, ранее созданной «Мотор Сич». В 2016 году этот вертолет официально приняли на вооружение украинских ВВС.

Морской вертолет получит «тотальную цифровизацию всех систем» и складные лопасти для базирования на борту новых корветов типа Ada, закупленных Украиной у Турции. Предполагается две версии палубной винтокрылой машины: поисково-спасательная и противолодочная. На первом этапе создадут вертолет берегового базирования, версия для корветов должна появиться до 2023 года.

В 2015-м стало известно о разработке на Украине многоцелевого вертолета МСБ-6 «Отаман» на базе польского PZL W-3 Sokół, который, что примечательно, также в широком смысле стал развитием советского Ми-2. По имеющимся сведениям, сейчас проект «Отаман» заморожен.