В России силовики получат новые пистолеты «Аспид»

Источник материала: Tut.by

Спортивный самозарядный пистолет РГ120 «Аспид» планируют передать на апробацию силовым ведомствам, отзывы которых помогут доработать пистолет перед испытаниями. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании «Ростех».

«Центральный НИИ точного машиностроения госкорпорации „Ростех“ передаст 9×19 спортивный самозарядный пистолет РГ120 „Аспид“ и его модификацию РГ120−1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. Полученные отзывы помогут доработать оружие и успешно пройти испытания», — сказали в пресс-службе.

Как пояснили в «Ростехе», этап апробации позволит потенциальным потребителям ознакомиться с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета. Потом начнется процесс предварительных и приемочных испытаний «Аспида».

«Недавно „Аспид“ прошел сертификацию и подтвердил соответствие всем нормативным требованиям. Теперь мы можем передать образцы пистолета профессиональным стрелкам — в клубы Федерации практической стрельбы и ряду силовых ведомств. Полученные замечания будут внесены в конструкторскую документацию для доработки оружия. К этапу предварительных испытаний ЦНИИточмаш соберет пистолеты, где уже будут учтены все отзывы», — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева.

Модульный «Аспид»

В видеопрезентации пистолета, опубликованной Ростехом, главный конструктор «Аспида» Иван Козлов сообщил, что ресурс спортивного пистолета составляет 25 тыс. выстрелов. «Данный образец не имеет внешних предохранителей. Магазины взаимозаменяемы [между различными вариантами „Аспида“. — Прим. ТАСС] и имеют ресурс не менее 7,5 тыс. [извлечений из рукояти]», — проинформировал конструктор.

По его словам, новый пистолет обладает модульной конструкцией. «Он позволяет использовать различные варианты затвора, например, как затвор в армейском исполнении, так и затвор в спортивном исполнении, как с коллиматорным прицелом, так и без него. Могут устанавливаться различные варианты рукояток со сменными накладками», — отметил Козлов.

Инженер-конструктор 3-й категории Елизавета Яровая отметила в ходе презентации, что ввиду своей эргономики пистолет удобен для применения как мужчинами, так и женщинами.

Новый спортивный пистолет

«Аспид» входит в знаменитую «змеиную» линейку пистолетов наряду с «Удавом» и «Полозом». Спортивный самозарядный пистолет разрабатывался с возможностью использования его в соревнованиях по практической стрельбе. Оружие планируется разработать в нескольких классах, которые будут отличаться как вместимостью магазина (18 или 22 патрона), так и использованием дополнительного оборудования. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.