«Мы с комиссией в одной связке». Пограничник рассказал, как его заставляли фальсифицировать выборы, а потом уволили

Источник материала: KYKY

Евгний Троян 8,5 лет служил в пограничных органах. А потом пошел наблюдателем на выборы, зафиксировал нарушения и полгода ждал, пока его за это уволят. И дождался – теперь Евгений, по мнению экс-коллег, «польский шпион и враг народа». Свою историю он рассказал в инстаграме .

«В один миг я стал «продажным бчбшником, польским шпионом и врагом народа»

«Восемь с половиной лет я отдал службе в органах пограничной службы. Из них три с половиной провёл в Сморгони. Смешно, но когда-то я сказал, что если меня распределят в Сморгонь, то это будет худшим наказанием. Закончив институт пограничной службы в 2017 году, я бодро пошёл вверх по карьерной лестнице. Было трудно, постоянно хотелось спать. Но мне нравилось то, чем я занимался. Ведь, согласитесь, здорово понимать, что ты делаешь жизнь других людей чуть интереснее и счастливее (за исключением занятий по идеологической подготовке).

Всё изменилось в августе. Я был наблюдателем на одном из избирательных участков. Система была построена таким образом, чтобы «не свои» люди не могли наблюдать за ходом голосования. До того как повесили первый протокол, я был «свой». Реальная цифра расходилась с той, что была в протоколе, на несколько десятков человек. Разумеется, я не промолчал об этом. Принялись писать жалобу. Через 2 минуты мне позвонил мой начальник. Через 15 он уже был там. Дальше всё было как в сериале по НТВ.

В один миг я стал «продажным бчбшником, польским шпионом и врагом народа». Пострадали близкие, друзья. А ещё близкие моих коллег и солдат. Я не мог пойти на сделку с совестью. На вопрос одного из молодых парней в зелёной форме о происходящем в стране ответил честно, без прикрас. Рассказал о правовом дефолте, о бесчинствах людей в форме, о чрезмерном применении силы, о фальсификациях. Хотя и осуждаю насилие с любой стороны. Этот разговор стал известен моему экс-начальству.

Следующие пол года прошли в томительном ожидании увольнения и подготовке к этому событию. Я знал, что рано или поздно это произойдёт. Почему не ушёл сам в августе? Причина банальна – деньги. Моим однокурсникам, ушедшим тогда, выставили счёт на 45000 рублей. Мне же не хватило смелости. Забавно, но моя сумма будет не сильно отличаться от этой.

Увольняли меня просто смешно и нелепо: перевели в Минск (сбылась мечта) и объявили 5 дисциплинарных взысканий за две недели. После 23-х поощрений.

Ни о чем не жалею. Жыве Беларусь!»

«Брат попал на Окрестина – после этого я очень сильно поменялся»

Чуть подробнее свою историю и впечатления от нее Евгний рассказал в интервью TUT.by. Мы передаем самое главное.

Евгений пришел наблюдать за избирательным процессом 6 августа. «Когда мы вышли на крыльцо перед закрытием избирательного участка на обед, председатель комиссии спросила, сколько я насчитал человек. Не помню точную цифру, но, кажется, я назвал число 36. На что мне ответили: «У вас цифра неверная, было 48». Я удивился, но согласился», – вспоминает Евгений.

Вечером ситуация повторилась: Евгений с коллегами насчитал 119 человек, однако в итоговом протоколе написали около 146. Из-за этого Евгений и еще два наблюдателя решили написать жалобу. «На следующий день, 7 августа, когда я пришел на участок, отношение ко мне стало совсем другим. Меня уже никуда не подпускали близко, даже не здоровались, и я понял, что все, я перешел в другую лигу», – рассказывает Евгений.

Но подать жалобу Евгений с соратниками так и не смогли. «И когда комиссия поняла, что, в принципе, все в ее руках, то цифры стали совсем другие – явку завысили чуть ли не на 100 человек. Во второй половине дня я вынужден был срочно уехать в Минск. 8 августа со мной серьезно поговорили люди из других органов – тут разговор уже шел в ключе «ты польский шпион», – рассказывает Евгений.

Евгений рассказал и о том, что было в его жизни после выборов. «У меня брат попал 11 числа на Окрестина – после этого я очень сильно поменялся <...> Помню, я обзванивал РУВД, суды, а потом, когда его отпустили, еле-еле вырвался в Минск, чтобы просто его навестить.

Я даже сейчас это говорю, и у меня слезы наворачиваются, потому что здоровый сильный парень был весь синий, он еле говорил, еле двигался, и это такая боль, что ее не передать словами.

И как после этого я мог прийти и сказать, мол, ОМОН поступил очень правильно, если бы не они, то страна бы развалилась? Во многом поэтому я и принял решение уйти. Но большинство предпочло делать вид, что ничего не происходит».

При этом, как рассказал Евгений, он сам и многие его коллеги голосовали за Тихановскую и других альтернативах кандидатов: «У силовиков выстроена система, в которой особо не повозмущаешься. Многие повязаны выплатами <..> Может, они были бы и рады высказать свою позицию, уволиться, но все это очень крепко держит людей».

Когда Евгений уволили, обязали его возместить почти 40 тысяч рублей (около 15 тысяч долларов) за незаконченную отработку распределения. Он уже нашел новую работу: «Стажируюсь в одной крупной компании, не ИТ».

Напоследок Евгений сказал: «Когда я уходил, то понял, что в институте и в органах очень много хороших людей. И даже сейчас я слышу от них слова поддержки. Поэтому я думаю, что адекватность все же восторжествует, и мы все-таки придем к миру в нашем обществе <...> Я все же верю в лучшее будущее, и верю, что беларус помирится с беларусом, сядет за настоящий стол переговоров, и все-таки мы придем к пониманию».

Если вы хотите оказать помощь Евгению в выплате долга, делимся с вами реквизитами, которые он предоставил TUT.by:

BELARUSBANK

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