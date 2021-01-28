Скорее всего, вы спите неправильно: два факта - почему

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сон занимает до трети нашей жизни, и пренебрегать правилами и рекомендациями врачей в этом вопросе нельзя. Впрочем, в интернете можно найти много странных мнений и заблуждений: многие утверждают, что спать лучше всего на твердой поверхности, другие — что в одной позе. Какой должна быть кровать и в какой позе лучше спать, рассказал в интервью Sputnik заведующий 1-м неврологическим отделением 5-й городской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук Иосиф Михневич.

Какой должна быть кровать?

Как оказалось, спать на твердой поверхности для вашего позвоночника достаточно вредно — не удивляйтесь потом боли в спине.

— В идеале позвоночник должен быть вытянут по прямой линии, сохраняя при этом естественные изгибы. Изгиб шеи обеспечивает невысокая подушка, остальное — поверхность кровати. Она должна быть умеренно упругой. На полу спать так же вредно, как и на перине. Распространенная ошибка — подкладывать доску под матрас. Боль в спине только усугубится. На мягкой поверхности позвоночник излишне прогибается, а на слишком жестком полу все изгибы позвоночника выпрямляются, и мышцы снова перенапрягаются, — отметил доктор.

Врач предупредил: если вы на мягкой кровати любите спать на боку, может развиться и сколиоз, ведь упор тела идет на плечо и таз, и грудной отдел смещается вниз.

В какой позе спать лучше всего?

Часто многие и не задумываются о том, в какой позе отходят ко сну. Выбирают самые фантастические варианты: от "звездочки" до "тюленя" на животе. Однако и в вопросе выбора позы для сна нужно прислушиваться к медикам. Как лежать так, чтобы было лучше всего для вашей спины и всего организма?

— Поочередно на правом и левом боку. Это позволяет лучше сохранять физиологические изгибы позвоночника и добиться максимальной релаксации всех мышц, — уверен специалист.

Следить за своей позой для сна не так сложно, как вам может показаться: достаточно лишь начать обращать на это внимание, и вскоре это войдет в привычку.

Полное интервью с неврологом Иосифом Михневичем о проблемах с позвоночником и возможностях их решения читайте на Sputnik >>