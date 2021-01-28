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Скорее всего, вы спите неправильно: два факта - почему
28.01.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сон занимает до трети нашей жизни, и пренебрегать правилами и рекомендациями врачей в этом вопросе нельзя. Впрочем, в интернете можно найти много странных мнений и заблуждений: многие утверждают, что спать лучше всего на твердой поверхности, другие — что в одной позе. Какой должна быть кровать и в какой позе лучше спать,
Какой должна быть кровать?
Как оказалось, спать на твердой поверхности для вашего позвоночника достаточно вредно — не удивляйтесь потом боли в спине.
— В идеале позвоночник должен быть вытянут по прямой линии, сохраняя при этом естественные изгибы. Изгиб шеи обеспечивает невысокая подушка, остальное — поверхность кровати. Она должна быть умеренно упругой. На полу спать так же вредно, как и на перине. Распространенная ошибка — подкладывать доску под матрас. Боль в спине только усугубится. На мягкой поверхности позвоночник излишне прогибается, а на слишком жестком полу все изгибы позвоночника выпрямляются, и мышцы снова перенапрягаются, — отметил доктор.
Врач предупредил: если вы на мягкой кровати любите спать на боку, может развиться и сколиоз, ведь упор тела идет на плечо и таз, и грудной отдел смещается вниз.
В какой позе спать лучше всего?
Часто многие и не задумываются о том, в какой позе отходят ко сну. Выбирают самые фантастические варианты: от "звездочки" до "тюленя" на животе. Однако и в вопросе выбора позы для сна нужно прислушиваться к медикам. Как лежать так, чтобы было лучше всего для вашей спины и всего организма?
— Поочередно на правом и левом боку. Это позволяет лучше сохранять физиологические изгибы позвоночника и добиться максимальной релаксации всех мышц, — уверен специалист.
Следить за своей позой для сна не так сложно, как вам может показаться: достаточно лишь начать обращать на это внимание, и вскоре это войдет в привычку.
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Спать на твердой поверхности для организма так же вредно, как и на мягкой, утверждает медик. И ответил на два вопрос о правильном сне
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