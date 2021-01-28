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Иванов: вопросы для ВНС, Путин на Давосе и советы Байдену по Беларуси
28.01.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Гость итогового выпуска программы "Горизонт событий" ― известный общественный и политический деятель, председатель оргкомитета Республиканской партии "Отечество" Андрей Иванов.
Темы беседы:
― состояние
― выступление
―протесты и
― что Атлантический совет рекомендует
― "
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Всебелорусское народное собрание и наболевшие вопросы для "просоюзных" сил, о чем говорил Владимир Путин на Давосском форуме и как Джо Байден отреагирует на советы...
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