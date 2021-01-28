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Иванов: вопросы для ВНС, Путин на Давосе и советы Байдену по Беларуси

28.01.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Гость итогового выпуска программы "Горизонт событий" ― известный общественный и политический деятель, председатель оргкомитета Республиканской партии "Отечество" Андрей Иванов. 

© Sputnik
Кого не позвали на Всебелорусское собрание, и чем это опасно ― Груздев

Темы беседы:

― состояние "просоюзного" движения в стране в канун Всебелорусского народного собрания;

― выступление Владимира Путина в рамках Давосского форума;

―протесты и санкции ЕС как повод пробудиться от иллюзий;

― что Атлантический совет рекомендует Байдену в части отношений с Беларусью;

― "закрутить гайки" или в ходе диалога предложить реальный, позитивный проект?

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Всебелорусское народное собрание и наболевшие вопросы для "просоюзных" сил, о чем говорил Владимир Путин на Давосском форуме и как Джо Байден отреагирует на советы...
 
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