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Карбалевич - заявлениях Лукашенко: «Это чтобы больше не было излишних иллюзий»

28.01.2021 19:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карбалевич - заявлениях Лукашенко: «Это чтобы больше не было излишних иллюзий»
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Вскоре в Беларуси будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и даже просто инакомыслие. К такому выводу из заявлений Александра Лукашенко, которые тот сделал 28 января, пришел политобозреватель Валерий Карбалевич.

«В последнее время в экспертной среде появились рассуждения о том, что нельзя бесконечно зажимать гайки, что власти притормозили тотальную зачистку, что следует скоро ожидать амнистию, освобождение политзаключенных, - пишет Валерий Карбалевич. - И вот 28 января Лукашенко дал ответ.

Прежде всего, амнистии не будет.

Во-вторых, по словам Лукашенко, народ просит, чтобы он никуда не уходил («и в упрек мне ставят: первое - передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом»).

В-третьих, самое главное. В чрезвычайном порядке принимается «антиреволюционное» законодательство.

Изменения будут касаться не только административного, уголовного, уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства.

Судя по всему, будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и просто инакомыслие.

Это чтобы больше не было излишних иллюзий».
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