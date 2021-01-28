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Карбалевич - заявлениях Лукашенко: «Это чтобы больше не было излишних иллюзий»
Источник материала: UDF
Лукашенко превращает Беларусь в Океанию из романа Оруэлла
«В последнее время в экспертной среде появились рассуждения о том, что нельзя бесконечно зажимать гайки, что власти притормозили тотальную зачистку, что следует скоро ожидать амнистию, освобождение политзаключенных, - пишет Валерий Карбалевич. - И вот 28 января Лукашенко дал ответ.
Прежде всего, амнистии не будет.
Во-вторых, по словам Лукашенко, народ просит, чтобы он никуда не уходил («и в упрек мне ставят: первое - передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом»).
В-третьих, самое главное. В чрезвычайном порядке принимается «антиреволюционное» законодательство.
Изменения будут касаться не только административного, уголовного, уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства.
Судя по всему, будет криминализирована любая неподконтрольная властям общественная деятельность и просто инакомыслие.
Это чтобы больше не было излишних иллюзий».
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Прежде всего, амнистии не будет.
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