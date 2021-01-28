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Жители Новополоцка призвали ужесточить санкции против режима Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Жители Новополоцка призвали ужесточить санкции против режима Лукашенко
Новополочане вышли на вечернюю акцию.
В Беларуси продолжаются вечерние протесты.
Жители Новополоцка призвали ужесточить санкции против режима Лукашенко.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Новополочане вышли на вечернюю акцию.
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