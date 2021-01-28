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Жители Новополоцка призвали ужесточить санкции против режима Лукашенко

28.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Новополоцка призвали ужесточить санкции против режима Лукашенко

  • 28.01.2021, 19:25
Жители Новополоцка призвали ужесточить санкции против режима Лукашенко

Новополочане вышли на вечернюю акцию.

В Беларуси продолжаются вечерние протесты.

Жители Новополоцка призвали ужесточить санкции против режима Лукашенко.

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