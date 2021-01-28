ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15%

28.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15%

  • 28.01.2021, 19:17
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15%

Самую высокую зарплату получают в Киеве.

В Украине средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2020 года составила 14 179 гривен (чуть больше 500 долларов). Об этом сообщает Госстат Украины в четверг, 28 января.

Сумма за декабрь 2020 года на 15,6% (на 1 915 гривен) больше декабря 2019 года (12 264 гривен).

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2020 года к декабрю 2019 года выросла на 10,1%.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 21 812 гривен, самая низкая - в Черниговской области - 10 921 гривна.

В то же время самую большую зарплату получают в сфере Финансовая и страховая деятельность - 22 843 гривен, самую низкую - Временное размещение и организация питания - 6 838 гривен.

Отметим, что данные за декабрь выделяются среди остальных месяцев за счет выплаты премий, что особенно характерно для бюджетной сферы.


график: korrespondent.net
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самую высокую зарплату получают в Киеве.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вы за нас сядзелі». Як затрыманыя на маршы пенсіянеры аплочваюць штрафы ды якое падтрыманне адчуваюць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by