Источник материала: Хартия'97

Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов 1 28.01.2021, 18:51

Видеофакт.

Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов, которые сейчас находятся за решёткой.

Вдохновила их история 19-летней Полины Нитченко. C 15 января уроженка Жодино, студентка второго курса лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета Полина Нитченко находится в ИВС в Витебске. За это время у нее было два суда по статье 23.34. Первый суд назначил ей наказание 7 суток, второй — 10 суток.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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