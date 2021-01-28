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Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов

28.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов

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  • 28.01.2021, 18:51
Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов

Видеофакт.

Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов, которые сейчас находятся за решёткой.

Вдохновила их история 19-летней Полины Нитченко. C 15 января уроженка Жодино, студентка второго курса лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета Полина Нитченко находится в ИВС в Витебске. За это время у нее было два суда по статье 23.34. Первый суд назначил ей наказание 7 суток, второй — 10 суток.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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Теги: Витебск
 
 
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