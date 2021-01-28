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Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов
Источник материала: Хартия'97
Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов
Видеофакт.
Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов, которые сейчас находятся за решёткой.
Вдохновила их история 19-летней Полины Нитченко. C 15 января уроженка Жодино, студентка второго курса лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета Полина Нитченко находится в ИВС в Витебске. За это время у нее было два суда по статье 23.34. Первый суд назначил ей наказание 7 суток, второй — 10 суток.
Видео опубликовал телеграм-канал
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