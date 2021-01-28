Источник материала: Хартия'97

Илон Маск приготовился вывести Cybertruck на улицы 1 28.01.2021, 18:40

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Илон Маск

Разработка дизайна электрического пикапа завершена.

Основатель Tesla Илон Маск объявил, что разработка дизайна электрического пикапа Cybertruck завершена. Он собирается вывести электрокар на улицы уже в 2021 году. Об этом Маск говорил в ходе онлайн-встречи с акционерами Tesla, пишет Business Insider.

«Если удача будет на нашей стороне, мы сможем поставить первые пикапы к концу текущего года. Но я ожидаю, что массовое производство удастся наладить только в 2022 году», — сказал он. Бизнесмен отметил, что создавать прототипы продукции очень просто, а масштабировать производство сложно.

Tesla планирует собирать Cybertruck на своем заводе в Остине, штат Техас. Предприятие пока строится, но готовится начать работу в 2021 году. Инвестиции в проект, как ожидается, составят около миллиарда долларов. Помимо Cybertruck, на заводе собираются производить прицепы для пикапа, а также электрокары Model 3 и Model Y.

Пока у Tesla только один завод в США — в штате Калифорния. Кроме того, в начале 2020 года американский производитель открыл завод в Шанхае. Также в настоящее время компания строит свое первое европейское предприятие, которое будет расположено в Германии.

Маск представил Cybertruck осенью 2019 года. Корпус автомобиля сделан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита.

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