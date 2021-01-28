Белорусские регионы считают убытки

banki24.by . Города и районы Беларуси подводят итоги 2020 года. У многих территорий потери предприятий идут на десятки и сотни миллионов,





Убытки убыточных предприятий-флагманов по стране за 11 месяцев составили 6,032 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом финансовые потери выросли более чем в 4 раза.





В Брестской области минусы у крупных и средних убыточных предприятий увеличились в 2,1 раза до 259,5 млн BYN. Доля убыточных компаний выросла с 12,6% до 14,5%.





Лидеры по размеру убытков на Брестчине – это Брест (65 млн BYN), Барановичи (67,5 млн BYN) и Малоритский район (61,9 млн BYN). По Бресту убытки подскочили на 43,3%, по Барановичам – в 10,2 раза, по Малоритскому району – в 4,8 раза.





В Витебской области потери убыточных предприятий возросли на 86,2% до 171,6 млн BYN, а доля убыточных поднялась с 11,9% до 12%. Первые места по убыткам в Витебской области заняли Витебск (92,5 млн BYN), Новополоцк (35,3 млн BYN) и Полоцкий район (19,5 млн BYN).





Относительно неплохие показатели на фоне других областей объясняются не успехами предприятий, а господдержкой. Компании АПК Витебщины в начале 2020 года получили подмогу по указу №70, что позволило им отразить значительную «бумажную» прибыль.





В Гомельской области чистые убытки выросли на 63,8% до 396,8 млн BYN, а доля убыточных компаний – с 9,4% до 11,3%. Основные потери фиксируются по Гомелю, где убытки увеличились в 4 раза до 332,6 млн BYN.





В Гродненской области чистые убытки подскочили в 30 раз до 2,656 млрд BYN, а удельный вес убыточных предприятий вырос с 14,8% до 18,7%.





Основополагающая точка на карте региона – Островецкий район, в котором убытки взмыли ввысь в 1 952 раза до 2,243 млрд BYN.





В этом районе возводится Белорусская АЭС. Также крупные убытки показали предприятия Гродно (162,2 млн BYN) и Сморгонского района (151,4 млн BYN).





В Минской области чистые потери достигли 439,9 млн BYN, что в 2,1 раза выше, чем в 2019-м. Доля убыточных компаний выросла с 14,2% до 19,2%. Самые крупные убытки образовались в Минском (99,4 млн BYN) и Червенском (46 млн BYN) районах.





В Могилевской области чистые убытки выросли в 3,8 раза до 512,8 млн BYN, доля убыточных компаний – с 17,1% до 18,9%. Центры образования убытков на Могилевщине – это Бобруйск (196 млн BYN) и Могилев (92,6 млн BYN), Кричевский (67 млн BYN) и Шкловский (66,9 млн BYN) районы.





В Минске чистые убытки составили 1,596 млрд BYN, что в 3,1 раза выше, чем годом ранее, доля убыточных предприятий выросла с 16,6% до 22,2%. Главные убытки накопили организации промышленности (305,7 млн BYN), транспорта (415,7 млн BYN) и гостиницы и рестораны (409,3 млн BYN).