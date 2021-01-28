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Правозащитнику Леониду Судаленко предъявлено обвинение
28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Он остается под стражей.
Председателю Гомельского филиала Правозащитного центра «Весна» Леониду Судаленко предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности).
Правозащитник был задержан 18 января по дороге на офис. Его отвезли на допрос в Следственный комитет. С этого времени Леонид Судаленко находится под стражей.
Напомним, что за две недели до задержания в Общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится офис «Гомельской весны», прошел обыск.
Белорусское правозащитное сообщество признало Леонида Судаленко политзаключенным.
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Он остается под стражей.
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