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Правозащитнику Леониду Судаленко предъявлено обвинение

28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Он остается под стражей.

Председателю Гомельского филиала Правозащитного центра «Весна» Леониду Судаленко предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности).

Правозащитник был задержан 18 января по дороге на офис. Его отвезли на допрос в Следственный комитет. С этого времени Леонид Судаленко находится под стражей.

Напомним, что за две недели до задержания в Общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится офис «Гомельской весны», прошел обыск.

Белорусское правозащитное сообщество признало Леонида Судаленко политзаключенным.

 
 
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