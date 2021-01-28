Тельцам не стоит ворошить прошлое, а Близнецам нужно задуматься над жизнью: гороскоп Павла Глобы на 29 января 2021 года

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Об этом и не тольков гороскопе от известного астрологадля всех знаков Зодиака.Звезды обещают Овнам любовное переживание, которое подарит им вдохновение на долгий период. Наконец ваша личная жизнь улучшится.Тельцам не стоит в этот день ворошить прошлое. Также сегодня не лучшее время для покупок и походов в людные места.Близнецам нужно в этот день серьезно задуматься над жизнью. Тем представителям знака, которые ищут жилье, стоит обратить внимание на сегодняшние варианты. По прогнозам астрологов, жилье которое вы найдете в пятницу, вам лучше подойдет.Раки сегодня будут пытаться найти пути из сложившейся ситуации. Если будете упрямыми и захотите отвоевать свое место под солнцем – можете ожидать победу.У Львов сегодня возникнет желание побаловать себя обновками. Новая одежда или декор в доме поможет вам улучшить настроение.Девы в этот день захотят решить свои финансовые проблемы, поэтому обратятся за помощью к друзьям. Будьте максимально вежливыми и поинтересуйтесь, не наносите вы им в этом вопросе дискомфорт.Весам сегодня стоит уделить время себе. Забудьте хотя бы на один день о рабочих планах, а займитесь тем, что приносит вам больше всего удовольствия.СкорпионСкорпионам не стоит хвастаться в этот день. Ваши дорогостоящие покупки никого не удивят. Вероятно, кто-то из ваших близких вам позавидует и будет плести против вас заговор.Стрельцам нужно подумать о быте. Пятница – хорошее время для ремонта или генеральной уборки. Энергии у вас в этот день будет с избытком.Козероги могут открыть для себя в этот день новые помыслы и идеи. Вероятно, вы найдете для себя новое хобби.Водолеям стоит быть осмотрительными в этот день, ведь они могут столкнуться с проблемами. Не огорчайтесь, если окажется, что вы куда-то опоздали. Реагируйте на маленькие трудности спокойно.Рыб в этот день ожидает большой прилив вдохновения. Используйте его на близких сердцу замыслах. Дела, связанные с семьей, надо решать в первый день.