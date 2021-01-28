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Тельцам не стоит ворошить прошлое, а Близнецам нужно задуматься над жизнью: гороскоп Павла Глобы на 29 января 2021 года
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом и не только
Овен
Звезды обещают Овнам любовное переживание, которое подарит им вдохновение на долгий период. Наконец ваша личная жизнь улучшится.
Телец
Тельцам не стоит в этот день ворошить прошлое. Также сегодня не лучшее время для покупок и походов в людные места.
Близнецы
Близнецам нужно в этот день серьезно задуматься над жизнью. Тем представителям знака, которые ищут жилье, стоит обратить внимание на сегодняшние варианты. По прогнозам астрологов, жилье которое вы найдете в пятницу, вам лучше подойдет.
Рак
Раки сегодня будут пытаться найти пути из сложившейся ситуации. Если будете упрямыми и захотите отвоевать свое место под солнцем – можете ожидать победу.
Лев
У Львов сегодня возникнет желание побаловать себя обновками. Новая одежда или декор в доме поможет вам улучшить настроение.
Дева
Девы в этот день захотят решить свои финансовые проблемы, поэтому обратятся за помощью к друзьям. Будьте максимально вежливыми и поинтересуйтесь, не наносите вы им в этом вопросе дискомфорт.
Весы
Весам сегодня стоит уделить время себе. Забудьте хотя бы на один день о рабочих планах, а займитесь тем, что приносит вам больше всего удовольствия.
Скорпион
Скорпионам не стоит хвастаться в этот день. Ваши дорогостоящие покупки никого не удивят. Вероятно, кто-то из ваших близких вам позавидует и будет плести против вас заговор.
Стрелец
Стрельцам нужно подумать о быте. Пятница – хорошее время для ремонта или генеральной уборки. Энергии у вас в этот день будет с избытком.
Козерог
Козероги могут открыть для себя в этот день новые помыслы и идеи. Вероятно, вы найдете для себя новое хобби.
Водолей
Водолеям стоит быть осмотрительными в этот день, ведь они могут столкнуться с проблемами. Не огорчайтесь, если окажется, что вы куда-то опоздали. Реагируйте на маленькие трудности спокойно.
Рыбы
Рыб в этот день ожидает большой прилив вдохновения. Используйте его на близких сердцу замыслах. Дела, связанные с семьей, надо решать в первый день.
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Тельцам не стоит ворошить прошлое, а Близнецам нужно задуматься над жизнью: гороскоп Павла Глобы на 29 января 2021 года
Удачный день для умственной деятельности.
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