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Тельцам не стоит ворошить прошлое, а Близнецам нужно задуматься над жизнью: гороскоп Павла Глобы на 29 января 2021 года

28.01.2021 19:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тельцам не стоит ворошить прошлое, а Близнецам нужно задуматься над жизнью: гороскоп Павла Глобы на 29 января 2021 года
Иллюстративное фото
29 января Весам стоит уделить себе больше времени, а Рыб ожидает в этот день большой прилив вдохновения.

Об этом и не только читайте в гороскопе от известного астролога Павла Глобы для всех знаков Зодиака.

Овен


Звезды обещают Овнам любовное переживание, которое подарит им вдохновение на долгий период. Наконец ваша личная жизнь улучшится.

Телец


Тельцам не стоит в этот день ворошить прошлое. Также сегодня не лучшее время для покупок и походов в людные места.

Близнецы


Близнецам нужно в этот день серьезно задуматься над жизнью. Тем представителям знака, которые ищут жилье, стоит обратить внимание на сегодняшние варианты. По прогнозам астрологов, жилье которое вы найдете в пятницу, вам лучше подойдет.

Рак


Раки сегодня будут пытаться найти пути из сложившейся ситуации. Если будете упрямыми и захотите отвоевать свое место под солнцем – можете ожидать победу.

Лев


У Львов сегодня возникнет желание побаловать себя обновками. Новая одежда или декор в доме поможет вам улучшить настроение.

Дева


Девы в этот день захотят решить свои финансовые проблемы, поэтому обратятся за помощью к друзьям. Будьте максимально вежливыми и поинтересуйтесь, не наносите вы им в этом вопросе дискомфорт.

Весы


Весам сегодня стоит уделить время себе. Забудьте хотя бы на один день о рабочих планах, а займитесь тем, что приносит вам больше всего удовольствия.

Скорпион
Скорпионам не стоит хвастаться в этот день. Ваши дорогостоящие покупки никого не удивят. Вероятно, кто-то из ваших близких вам позавидует и будет плести против вас заговор.


Стрелец


Стрельцам нужно подумать о быте. Пятница – хорошее время для ремонта или генеральной уборки. Энергии у вас в этот день будет с избытком.

Козерог


Козероги могут открыть для себя в этот день новые помыслы и идеи. Вероятно, вы найдете для себя новое хобби.

Водолей


Водолеям стоит быть осмотрительными в этот день, ведь они могут столкнуться с проблемами. Не огорчайтесь, если окажется, что вы куда-то опоздали. Реагируйте на маленькие трудности спокойно.

Рыбы


Рыб в этот день ожидает большой прилив вдохновения. Используйте его на близких сердцу замыслах. Дела, связанные с семьей, надо решать в первый день.
 
 
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