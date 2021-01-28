ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В квартирах пяти молодых семей в Гомеле прошли обыски, всех забрали в РОВД

28.01.2021 19:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В квартирах пяти молодых семей в Гомеле прошли обыски, всех забрали в РОВД
Фото: TUT.BY
В семь утра 28 января в пять квартир в Новобелицком районе Гомеля пришли сотрудники милиции, пишет Радыё Свабода. Они провели обыски, а затем забрали всех молодых людей в милицию.

Несколько дней назад в Новобелицком районе задержали Анастасию Перевозчикову. У нее дома, а также у ее 89-летнего дедушки прошли обыски. Милиция забрала технику и телефоны. Суд наказал девушку арестом на 15 суток за снимок, найденный в личных переписках. На снимке был «партизанинг» с бело-красно-белым флагом.

28 января милиция пришла к другим жителям Новобелицкого района. После обысков задержанных отвезли в Новобелицкий РОВД, где держат до сих пор. Пока неизвестно, какова причина обысков и задержаний. У некоторых задержанных — маленькие дети.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 января милиция пришла к другим жителям Новобелицкого района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Новополоцка призвали ужесточить санкции против режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by