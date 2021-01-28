20 исторических фотографий, которые стоит внимательно рассмотреть

Источник материала: ОНТ

Исторические снимки хранят память о многом. Время меняется, бежит, и только благодаря фото можно увидеть исторических личностей и события, произошедшие в прошлом. Сделали для вас подборку исторических фотографий, о которых вы могли даже не слышать.

Королева Елизавета везет принца Чарльза и принцессу Анну.





Дети добираются в школу в Италии.







Первый день, когда в Швеции утвердили не левостороннее, а правостороннее движение.





Канатоходец Филипп Пети идет между башнями-близнецами, которые были ещё целыми.







Изобретение для мытья спины, 1947 год.







Сушка волос в салоне красоты, 1962 год.







«Титаник» уходит из порта в первый и последний раз.









Строительство АЭС. Чернобыль, 1970 год.



Джин Кортни – «Королева сосисок». США, 1955 год.







Военный госпиталь на болоте. Вьетнам, 1970 год.







Шведская актриса и модель Бетти Бьюрстром, 1947 год. Модель на снимке часто путают с Мэрилин Монро.







100-миллионная бутылка «Советского шампанского».







Девочка со щенком, 1950 год.







Терапия при помощи утят, 1956 год.







В таких шапочках ходили в бассейн для сохранения макияжа, 1925 год.







Маска, чтобы скрывать эмоции во время игры в покер, изобретение 1932 года.







Наводнение в Париже, 1924 год.







Стоматология времен Первой мировой войны.







Первый голубь с камерой для снимков в воздухе, 1907 год.







Победительницы конкурса «Мисс идеальная осанка». Решающее значение имел вид рентгеновских снимков.











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