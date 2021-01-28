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20 исторических фотографий, которые стоит внимательно рассмотреть

28.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

20 исторических фотографий, которые стоит внимательно рассмотреть

Исторические снимки хранят память о многом. Время меняется, бежит, и только благодаря фото можно увидеть исторических личностей и события, произошедшие в прошлом. Сделали для вас подборку исторических фотографий, о которых вы могли даже не слышать.

Королева Елизавета везет принца Чарльза и принцессу Анну.  

Дети добираются в школу в Италии.


Первый день, когда в Швеции утвердили не левостороннее, а правостороннее движение.

Канатоходец Филипп Пети идет между башнями-близнецами, которые были ещё целыми.  


Изобретение для мытья спины, 1947 год.


Сушка волос в салоне красоты, 1962 год. 


«Титаник» уходит из порта в первый и последний раз.



Строительство АЭС. Чернобыль, 1970 год. 

 

Джин Кортни – «Королева сосисок». США, 1955 год. 


Военный госпиталь на болоте. Вьетнам, 1970 год. 


 Шведская актриса и модель Бетти Бьюрстром, 1947 год. Модель на снимке часто путают с Мэрилин Монро.


100-миллионная бутылка «Советского шампанского».


Девочка со щенком, 1950 год. 


Терапия при помощи утят, 1956 год. 


В таких шапочках ходили в бассейн для сохранения макияжа, 1925 год.


Маска, чтобы скрывать эмоции во время игры в покер, изобретение 1932 года. 


Наводнение в Париже, 1924 год. 


Стоматология времен Первой мировой войны. 


Первый голубь с камерой для снимков в воздухе, 1907 год. 


Победительницы конкурса «Мисс идеальная осанка». Решающее значение имел вид рентгеновских снимков. 



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Исторические снимки хранят память о многом. Время меняется, бежит, и только благодаря фото можно увидеть исторических личностей и события, произошедшие в прошлом....
 
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