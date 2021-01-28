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20 исторических фотографий, которые стоит внимательно рассмотреть
Источник материала: ОНТ
Исторические снимки хранят память о многом. Время меняется, бежит, и только благодаря фото можно увидеть исторических личностей и события, произошедшие в прошлом. Сделали для вас подборку исторических фотографий, о которых вы могли даже не слышать.
Королева Елизавета везет принца Чарльза и принцессу Анну.
Дети добираются в школу в Италии.
Первый день, когда в Швеции утвердили не левостороннее, а правостороннее движение.
Канатоходец Филипп Пети идет между башнями-близнецами, которые были ещё целыми.
Изобретение для мытья спины, 1947 год.
Сушка волос в салоне красоты, 1962 год.
«Титаник» уходит из порта в первый и последний раз.
Строительство АЭС. Чернобыль, 1970 год.
Джин Кортни – «Королева сосисок». США, 1955 год.
Военный госпиталь на болоте. Вьетнам, 1970 год.
Шведская актриса и модель Бетти Бьюрстром, 1947 год. Модель на снимке часто путают с Мэрилин Монро.
100-миллионная бутылка «Советского шампанского».
Девочка со щенком, 1950 год.
Терапия при помощи утят, 1956 год.
В таких шапочках ходили в бассейн для сохранения макияжа, 1925 год.
Маска, чтобы скрывать эмоции во время игры в покер, изобретение 1932 года.
Наводнение в Париже, 1924 год.
Стоматология времен Первой мировой войны.
Первый голубь с камерой для снимков в воздухе, 1907 год.
Победительницы конкурса «Мисс идеальная осанка». Решающее значение имел вид рентгеновских снимков.
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Исторические снимки хранят память о многом. Время меняется, бежит, и только благодаря фото можно увидеть исторических личностей и события, произошедшие в прошлом....
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