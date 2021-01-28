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Роман Головченко наградил Владимира Ващенко Почетной грамотой Совета Министров

28.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Головченко наградил Владимира Ващенко Почетной грамотой Совета Министров

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям ожидается новое руководство. Накануне генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко был освобождён от должности министра.

Со службы он уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. На офицерском собрании по случаю завершения службы присутствовал премьер-министр. Роман Головченко поблагодарил Владимира Ващенко за 40 лет службы в МЧС, 10 из которых – в должности министра.  А также наградил Почетной грамотой Совета Министров. 

ФОТО: БЕЛТА

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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям ожидается новое руководство. Накануне генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко был освобождён от должности...
 
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