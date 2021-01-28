Роман Головченко наградил Владимира Ващенко Почетной грамотой Совета Министров

Источник материала: ОНТ

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям ожидается новое руководство. Накануне генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко был освобождён от должности министра.

Со службы он уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. На офицерском собрании по случаю завершения службы присутствовал премьер-министр. Роман Головченко поблагодарил Владимира Ващенко за 40 лет службы в МЧС, 10 из которых – в должности министра. А также наградил Почетной грамотой Совета Министров.

ФОТО: БЕЛТА

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