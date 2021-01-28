В Армении протестующие попытались штурмовать здание правительства

Источник материала: ОНТ

Тревожные новости вновь приходят из Еревана. Здесь протестующие попытались штурмовать здание правительства.

Сначала они собрались у генпрокуратуры, но затем решили идти к совмину, чтобы там встретить и генпрокурора, и премьер-министра. Толпа требует задержать главу правительства – народ не может простить Пашиняну сдачи Нагорного Карабаха, а также обвиняет его в тяжелой экономической ситуации. Попытку прорваться в здание пресекли усиленные наряды полиции. После этого начались массовые задержания участников акции.

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