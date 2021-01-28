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Снег и небольшой мороз. Прогноз погоды на 29 января

28.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снег и небольшой мороз. Прогноз погоды на 29 января

Погоду будут определять атмосферные фронты. Двигаясь с Западной Европы, они продолжат поставлять в страну холодный воздух северных широт. Ожидаются снег и небольшой мороз.   

В пятницу будет облачно. На большей части страны пройдет  снег, ночью по востоку – сильный. Влажность до 90%. В отдельных районах слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

К утру температура составит от -3°C по востоку до -6°C по западу. В центральных районах еще на пару градусов ниже. И с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня чуть теплее. На столбиках термометров будет -2…- 4°C.  К вечеру снова до -6°C в центральных регионах. По юго-западу -3°C. 

В выходные влияние неустойчивого влажного воздуха сохранится. Будет облачно с прояснениями. Кратковременный снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -4…-10°C, при прояснениях до -12°C, днем -1…-6°C.

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Погоду будут определять атмосферные фронты. Двигаясь с Западной Европы, они продолжат поставлять в страну холодный воздух северных широт. Ожидаются снег и...
 
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