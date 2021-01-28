Лукашенко: политическая амнистия будет, если мне покажут хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поделился информацией об условиях политической амнистии в Беларуси. Эти заявления Президент Беларуси сделал на совещании п о совершенствованию законодательства. Об этом пишет БелТА .

Президент Беларуси отметил, что во время встречи в СИЗО изложил свое видение: все, что украдено у народа, должно быть возвращено. И он об этом сообщил заинтересованным лицам. Александр Лукашенко резюмировал, что как решит суд, так и будет.





ФОТО: БЕЛТА





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