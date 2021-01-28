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Лукашенко: политическая амнистия будет, если мне покажут хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе

28.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: политическая амнистия будет, если мне покажут хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе

Александр Лукашенко поделился информацией об условиях политической амнистии в Беларуси. Эти заявления Президент Беларуси сделал на совещании по совершенствованию законодательства. Об этом пишет БелТА.

Президент Беларуси отметил, что во время встречи в СИЗО изложил свое видение: все, что украдено у народа, должно быть возвращено. И он об этом сообщил заинтересованным лицам. Александр Лукашенко резюмировал, что как решит суд, так и будет. 


ФОТО: БЕЛТА


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Александр Лукашенко поделился информацией об условиях политической амнистии в Беларуси. Эти заявления Президент Беларуси сделал на совещании по...
 
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