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Год единства: в белорусском селе мирно живут представители разных конфессий
28.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
2021-й в Беларуси президент Александр Лукашенко объявил Годом народного единения. О том, как сплотить людей с разными взглядами и традициями, хорошо знают в Гродненской области. В небольшом городке Ивье сотни лет вместе живут католики, христиане, мусульмане и иудеи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Дмитрий – мусульманин, Алена – католичка. Пар, где члены семьи исповедуют разные религии, в Ивье много. Так сложилось исторически, и в этом видят только плюсы. Например, праздников больше. Католические традиционно отмечают с родителями жены, мусульманские – с родителями мужа.
«Мы уже в браке 10 лет, ни разу у нас не было конфликта на религиозной почве», – отметила Алена Ильясевич.
Одну и ту же семью можно встретить и в православном храме, и в костеле, и в мечети. Священнослужители к этому привыкли и сами дружат. Ксендз Ян в очередной раз заглянул в гости к отцу Вячеславу. Православный приход в Ивье не слишком большой, но зато очень сплоченный: со своими реликвиями и обычаями.
Костел в Ивье – одна из главных архитектурных достопримечательностей. Католиков в городе большинство. Все радости и проблемы привыкли делить поровну с представителями других конфессий. Этой своей традицией дорожат, как прихожане, так и служители Церкви.
Татары поселились в Ивье более 600 лет назад. С тех пор полностью адаптировались к местному менталитету, мышлению и взглядам. От этнических белорусов теперь отличаются разве что верой. После молитвы в мечети угощают соседей-христиан татарской кухней и всегда поздравляют с праздниками католиков и православных.
У монумента в центре города четыре арки. Каждая символизирует одну из конфессий. До войны в городе 76% населения были евреями. Все изменилось
Синагоги сейчас не действуют. Но сами здания, которые когда-то принадлежали иудеям, в Ивье тщательно оберегают. Евреи со всего мира с удовольствием приезжают в город на экскурсию. Как и прежде, их здесь по-соседски ждут в гости.
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Одну и ту же семью можно встретить и в православном храме, и в костеле, и в мечети. Священнослужители к этому привыкли и сами дружат.
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