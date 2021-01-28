Год единства: в белорусском селе мирно живут представители разных конфессий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

2021-й в Беларуси президент Александр Лукашенко объявил Годом народного единения. О том, как сплотить людей с разными взглядами и традициями, хорошо знают в Гродненской области. В небольшом городке Ивье сотни лет вместе живут католики, христиане, мусульмане и иудеи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Дмитрий – мусульманин, Алена – католичка. Пар, где члены семьи исповедуют разные религии, в Ивье много. Так сложилось исторически, и в этом видят только плюсы. Например, праздников больше. Католические традиционно отмечают с родителями жены, мусульманские – с родителями мужа.

«Если брать религию саму по себе, на каком бы языке это ни звучало, смысл не меняется, общие ценности характерны для всех религий», – убежден житель Ивье Дмитрий Ильясевич.

«Мы уже в браке 10 лет, ни разу у нас не было конфликта на религиозной почве», – отметила Алена Ильясевич.

Одну и ту же семью можно встретить и в православном храме, и в костеле, и в мечети. Священнослужители к этому привыкли и сами дружат. Ксендз Ян в очередной раз заглянул в гости к отцу Вячеславу. Православный приход в Ивье не слишком большой, но зато очень сплоченный: со своими реликвиями и обычаями.

«Все стараются оставаться человеками. В Евангелии Господь призывает нас как: кого напоишь, кого накормишь, кого оденешь, кого приютишь – исполнишь мою заповедь», – рассказал настоятель храма святого мученика ребенка Гавриила Белостокского города Ивье Вячеслав Пашкевич.

Костел в Ивье – одна из главных архитектурных достопримечательностей. Католиков в городе большинство. Все радости и проблемы привыкли делить поровну с представителями других конфессий. Этой своей традицией дорожат, как прихожане, так и служители Церкви.

«У нас уже вошло в традицию все мероприятия, которые в городе проводятся, дожинки или зажинки, освящение техники, благословение участников жатвы, проводы в армию, мы встречаем вместе», – рассказал настоятель костела святых апостолов Петра и Павла Ян Гавецкий.

Татары поселились в Ивье более 600 лет назад. С тех пор полностью адаптировались к местному менталитету, мышлению и взглядам. От этнических белорусов теперь отличаются разве что верой. После молитвы в мечети угощают соседей-христиан татарской кухней и всегда поздравляют с праздниками католиков и православных.

«Здесь существует взаимопонимание. Почему? Здесь главное – не национальность, не вероисповедание, а то, чтобы человек был хороший, положительный», – рассказал имам мечети в городе Ивье Адам Радецкий.

У монумента в центре города четыре арки. Каждая символизирует одну из конфессий. До войны в городе 76% населения были евреями. Все изменилось после страшных событий середины прошлого века.

«У нас было три синагоги. Сохранилось здание двух. Одна синагога – для богатых, для среднего класса и простого люда, как говорится», – рассказала заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Носуль.

Синагоги сейчас не действуют. Но сами здания, которые когда-то принадлежали иудеям, в Ивье тщательно оберегают. Евреи со всего мира с удовольствием приезжают в город на экскурсию. Как и прежде, их здесь по-соседски ждут в гости.