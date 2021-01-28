ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Год единства: в белорусском селе мирно живут представители разных конфессий

28.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

2021-й в Беларуси президент Александр Лукашенко объявил Годом народного единения. О том, как сплотить людей с разными взглядами и традициями, хорошо знают в Гродненской области. В небольшом городке Ивье сотни лет вместе живут католики, христиане, мусульмане и иудеи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Дмитрий – мусульманин, Алена – католичка. Пар, где члены семьи исповедуют разные религии, в Ивье много. Так сложилось исторически, и в этом видят только плюсы. Например, праздников больше. Католические традиционно отмечают с родителями жены, мусульманские – с родителями мужа.

«Если брать религию саму по себе, на каком бы языке это ни звучало, смысл не меняется, общие ценности характерны для всех религий», – убежден житель Ивье Дмитрий Ильясевич.

«Мы уже в браке 10 лет, ни разу у нас не было конфликта на религиозной почве», – отметила Алена Ильясевич.

Одну и ту же семью можно встретить и в православном храме, и в костеле, и в мечети. Священнослужители к этому привыкли и сами дружат. Ксендз Ян в очередной раз заглянул в гости к отцу Вячеславу. Православный приход в Ивье не слишком большой, но зато очень сплоченный: со своими реликвиями и обычаями.

«Все стараются оставаться человеками. В Евангелии Господь призывает нас как: кого напоишь, кого накормишь, кого оденешь, кого приютишь – исполнишь мою заповедь», – рассказал настоятель храма святого мученика ребенка Гавриила Белостокского города Ивье Вячеслав Пашкевич.

Костел в Ивье – одна из главных архитектурных достопримечательностей. Католиков в городе большинство. Все радости и проблемы привыкли делить поровну с представителями других конфессий. Этой своей традицией дорожат, как прихожане, так и служители Церкви.

«У нас уже вошло в традицию все мероприятия, которые в городе проводятся, дожинки или зажинки, освящение техники, благословение участников жатвы, проводы в армию, мы встречаем вместе», – рассказал настоятель костела святых апостолов Петра и Павла Ян Гавецкий.

Татары поселились в Ивье более 600 лет назад. С тех пор полностью адаптировались к местному менталитету, мышлению и взглядам. От этнических белорусов теперь отличаются разве что верой. После молитвы в мечети угощают соседей-христиан татарской кухней и всегда поздравляют с праздниками католиков и православных.

«Здесь существует взаимопонимание. Почему? Здесь главное – не национальность, не вероисповедание, а то, чтобы человек был хороший, положительный», – рассказал имам мечети в городе Ивье Адам Радецкий.

У монумента в центре города четыре арки. Каждая символизирует одну из конфессий. До войны в городе 76% населения были евреями. Все изменилось после страшных событий середины прошлого века.

«У нас было три синагоги. Сохранилось здание двух. Одна синагога – для богатых, для среднего класса и простого люда, как говорится», – рассказала заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Носуль.

Синагоги сейчас не действуют. Но сами здания, которые когда-то принадлежали иудеям, в Ивье тщательно оберегают. Евреи со всего мира с удовольствием приезжают в город на экскурсию. Как и прежде, их здесь по-соседски ждут в гости.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одну и ту же семью можно встретить и в православном храме, и в костеле, и в мечети. Священнослужители к этому привыкли и сами дружат.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: политическая амнистия будет, если мне покажут хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by