ОМОН пришёл во Дворец Независимости, без масок и с семьями

Омоновцы и их близкие во Дворце Независимости / @police_minsk​





Особый интерес гостей вызвали залы во дворце, в которых проходили саммиты и переговоры. Бойцы ОМОНа делали много фото и не скрывали своих лиц, что в последние полгода стало редкостью.





Как известно, Лукашенко заявил, что не уйдёт с должности, пока ему не скажет о такой необходимости "последний омоновец". Он неоднократно посещал это подразделение минской милиции, которое активно участвовало и участвует в разгонах протестов. Никто из омоновцев не был привлечён к ответственности за превышение служебных полномочий.