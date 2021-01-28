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ОМОН пришёл во Дворец Независимости, без масок и с семьями
Источник материала: Партизан
Пресс-служба столичной милиции рассказала об эскурсии для омоновцев и их близких, которую 27 января провела пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
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Омоновцы и их близкие во Дворце Независимости / @police_minsk
Особый интерес гостей вызвали залы во дворце, в которых проходили саммиты и переговоры. Бойцы ОМОНа делали много фото и не скрывали своих лиц, что в последние полгода стало редкостью.
Как известно, Лукашенко заявил, что не уйдёт с должности, пока ему не скажет о такой необходимости "последний омоновец". Он неоднократно посещал это подразделение минской милиции, которое активно участвовало и участвует в разгонах протестов. Никто из омоновцев не был привлечён к ответственности за превышение служебных полномочий.
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Пресс-служба столичной милиции рассказала об эскурсии для омоновцев и их близких, которую 27 января провела пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
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