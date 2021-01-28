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Четырехкратный чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры

28.01.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкий биатлонист Симон Шемп объявил на своей странице в Instagram о завершении спортивной карьеры.


Фото: biathlonworld.com

«Мой любимый биатлон! За 20 лет мы вместе прошли через многое. За 20 лет ты научил меня, что упорный труд, амбиции, воля и страсть окупаются.

Я всегда отдавал этому виду спорта 100 процентов и всегда хотел соответствовать своим стандартам. Позади десятки тысяч тренировочных километров, бесчисленные литры пота и множество невзгод. Это окупилось.

Это было невероятно интенсивное, трудное, поучительное, но, прежде всего, прекрасное и успешное путешествие.

Благодаря тебе, дорогой биатлон, я смог отпраздновать большие успехи, которые навсегда останутся в моей памяти и, прежде всего, в моем сердце!

Однако в течение некоторого времени я чувствовал, что мое тело уже не в полной мере справляется с нагрузками, и, к сожалению, моя неудержимая воля не могла ничего изменить в этом состоянии.

В конце концов, я больше не мог быть биатлонистом, которым я был долгое время, ни на соревнованиях, ни на тренировках. Этот сигнал я больше не могу и не хочу игнорировать.

Так что пора заканчивать свою карьеру биатлониста!

Конечно, это было самое трудное решение в моей карьере, но я чувствую, что оно правильное. Хочу сердечно поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом пути», — написал Шемп в инстаграме.

32-летний Шемп — трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный призер чемпионатов мира, обладатель 26 личных подиумов на Кубке мира (12−12−2).
 
 
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Немецкий биатлонист Симон Шемп объявил на своей странице в Instagram о завершении спортивной карьеры.
 
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