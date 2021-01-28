Правозащитнику Судаленко предъявили обвинения

Фото: Facebook Леонида Судаленко





Судаленко предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности). Он остается в гомельском СИЗО.





Напомним, Судаленко задержали утром 18 января по дороге в офис и отвезли в СК. За две недели до задержания у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника.





Поздно вечером 18 января была задержана и помощница Судаленко Мария Тарасенко. Спустя трое суток ее отпустили. 21 января в минском аэропорте задержали Татьяну Лосицу из Речицы Рэчыцы, которая тоже помогала Судаленко. Она в гомельском СИЗО, уточняют правозащитники.





Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и потребовали их немедленного освобождения.