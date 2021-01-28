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Правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинение
Источник материала: Хартия'97
Правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинение
Лауреат французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» остается под стражей.
Гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинение, сообщает телеграм-канал
Это статья «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 342 УК). Судаленко был задержан 18 января. Он остается под стражей в СИЗО-3 в Гомеле.
Леонид Судаленко возглавляет гомельский филиал правозащитного центра «Вясна».
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Лауреат французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» остается под стражей.
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