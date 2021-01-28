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Митинги в поддержку Навального: вторая волна будет мощнее?
Источник материала: Хартия'97
Митинги в поддержку Навального: вторая волна будет мощнее?
Свидетельство тому - беспрецедентное давление власти на сотрудников Фонда Навального.
Новые акции протеста в России для Кремля страшнее ковида, считает Сергей Елкин.
Свидетельство тому - беспрецедентное давление власти на сотрудников ФБК и сторонников Алексея Навального.
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Свидетельство тому - беспрецедентное давление власти на сотрудников Фонда Навального.
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