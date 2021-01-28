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Фильм Навального о «дворце Путина» набрал 100 миллионов просмотров

28.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фильм Навального о «дворце Путина» набрал 100 миллионов просмотров

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  • 28.01.2021, 19:45
  • 1,441
Фильм Навального о «дворце Путина» набрал 100 миллионов просмотров

Расследование было опубликовано 19 января.

Фильм Алексея Навального «Дворец для Путина» набрал 100 млн просмотров в YouTube, сообщил директор ФБК Иван Жданов, ссылаясь на внутреннюю статистику канала.

Это рекорд среди видео расследований Навального. Фильм «Он вам не Димон», выпущенный в 2017 году, который ранее был рекордсменом по просмотрам, к сегодняшнему дню собрал более 41 млн просмотров. В ролике рассказывалось об имуществе, которое по утверждению Фонда борьбы с коррупцией, принадлежит Дмитрию Медведеву (на тот момент премьер-министру России). Третье место по популярности на канале оппозиционного политика удерживает видеозапись разговора Навального с одним из предполагаемых исполнителей его отравления - оно набрало 26 млн просмотров.

Расследование о «дворце Путина» было опубликовано во вторник, 19 января. Первый миллион просмотров фильм набрал через 55 минут после публикации, писала в Твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. За два часа видео посмотрели 3 млн раз, за шесть часов оно набрало 10 млн просмотров.

В фильме «Дворец для Путина» утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России. По оценке авторов фильма, на строительство было потрачено минимум 100 миллиардов российских рублей.

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