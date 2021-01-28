ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиция ищет отца, чья дочь поцарапала 12 машина в автокомиссионке

28.01.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Решить вопрос можно по-человечески… Сначала владельцы площадки по реализации машин разместили информацию об инциденте в СМИ в надежде, что родители ребенка отзовутся и вопрос удастся решить. Однако этого не последовало, и индивидуальный предприниматель обратился за помощью в Ленинский РОВД Гродно. Сообщается, что все произошло на стоянке на улице Весенней. Пока взрослые рассматривали автомобили, девочка отошла в сторону и камнем прошлась по кузову 12 машин. Общий ущерб около 2 500 рублей. Есть все основания полагать, что сам момент повреждения машин взрослые не видели, тем не менее, неприятный подарочек оставлен. Милиция просит главу семейства урегулировать сложившийся вопрос с владельцами автокомиссионки, номера телефонов: +375 33 6577298 или 102.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решить вопрос можно по-человечески… Сначала владельцы площадки по реализации машин разместили информацию об инциденте в СМИ в надежде, что родители ребенка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская таможня составила топ-5 задержаний 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by