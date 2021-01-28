Милиция ищет отца, чья дочь поцарапала 12 машина в автокомиссионке

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Решить вопрос можно по-человечески… Сначала владельцы площадки по реализации машин разместили информацию об инциденте в СМИ в надежде, что родители ребенка отзовутся и вопрос удастся решить. Однако этого не последовало, и индивидуальный предприниматель обратился за помощью в Ленинский РОВД Гродно. Сообщается, что все произошло на стоянке на улице Весенней. Пока взрослые рассматривали автомобили, девочка отошла в сторону и камнем прошлась по кузову 12 машин. Общий ущерб около 2 500 рублей. Есть все основания полагать, что сам момент повреждения машин взрослые не видели, тем не менее, неприятный подарочек оставлен. Милиция просит главу семейства урегулировать сложившийся вопрос с владельцами автокомиссионки, номера телефонов: +375 33 6577298 или 102.