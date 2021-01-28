Подробности зимней охоты на лосей

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Сезон охоты на взрослых особей лося закрылся еще в прошлом году. Но не все охотники придерживаются правил. В январе разрешена добыча только на сеголетков, то есть молодых животных, и то с недавнего времени по новым правилам. Самки сейчас вынашивают потомство. Поэтому добыча в этот период становится настоящим кощунством. Но браконьеры отключают в себе всякий гуманизм. В витебском регионе нелегалы настреляли лосей "на выбор": беременную самку, лосенка-сеголетка, взрослого лося и сохатого с трофейными рогами. Подробности дикой охоты - у Александра Камовича.



На подозреваемых в незаконной охоте инспекторы природоохраны вышли после того, как обнаружили останки самки лося и сеголетка. На месте добычи нашли пули от нарезного оружия, следы обуви, автомобиля и другие улики. Браконьеры к тому времени уже скрылись. Но радоваться долго им не пришлось. Спустя несколько дней общими усилиями правоохранителей все же удалось установить личности пятерых подозреваемых, трое из них - родственники. Один за другим они признали вину.

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: "Как оказалось, в этой браконьерской бригаде были распределены роли: один из родственников застрелил лосей, затем все трое занялись разделкой, еще двое в это время следили за ближайшими перекрестками. Но даже такая крайняя осторожность нарушителям не помогла. Сейчас четверо подозреваемых находятся в изоляторе, а пятый активно сотрудничает со следствием. Изъят карабин и два автомобиля. Браконьерам придется расстаться с немалой денежной суммой: плата по возмещению вреда, причиненного природе, составит более 26 тысяч рублей. Причем, за нарожденного лосенка счет идет как за взрослого. Плюс к этому - наказание по уголовной статье".

В Шарковщинском районе к добыче лосей причастны также несколько человек. Двое из них уже известны. Жителя деревни Подлипки 25 января заметила рейдовая группа Браславской инспекции, когда тот на тракторе выезжал из леса. Недалеко от того места зоозащитники нашли останки двух лосей. Тракториста разыскали в деревне и опросили. Мужчина признался, что привез домой мясо двух взрослых особей, в том числе голову трофейного самца с рогами. Забрать мясо его попросил знакомый охотник, который приезжает из столицы в соседнюю деревню.

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: "В доме у охотника обнаружили одежду, обувь и рюкзак со следами крови, его заподозрили в незаконной добыче животных и задержали. Любопытно, что 47 кг свежей лосятины нашли и у родственника охотника в той же деревне. Еще около 180 кг мяса (как раз недостающие части двух туш) "всплыли" на следующий день на обочине дороги у деревни Бортники - в 4-х километрах от места добычи. Возможно, узнав о разбирательстве, кто-то поспешил избавиться от опасных улик, и охотников на самом деле было больше".

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Причиненный вред составил почти 17,5 тысяч рублей. Немало придется заплатить и за добычу трофея в качестве штрафа. Трактористу за транспортировку мяса также грозит уголовная статья. В его доме к тому же обнаружили незарегистрированное ружье. В госинспекции отмечают, что добыча животных в межсезонье - грубое нарушение закона и охотничьей этики - пережиток тех времен, когда человек вынужден был добывать себе пропитание.