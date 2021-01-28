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При пожаре в общежитии Могилева эвакуировали 29 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 2 до 14 лет. ЧП произошло накануне днем, спасателям поступило сообщение о задымлении в здании на улице Гришина. Когда подразделения МЧС были на месте, дым шел из окна на втором этаже. Со слов соседей, горела одна из комнат, в которой никого не было. Разведка спасателей нашла пожилую женщину, которая из-за плотного дыма самостоятельно не могла покинуть здание. МЧС совместно с администрацией общежития эвакуировали жильцов. Пожар ликвидирован. В результате огнем в комнате уничтожен шкаф и имущество внутри, закопчены стены и потолок. Предполагаемая версия пожара - короткое замыкание электрической розетки.