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При пожаре в общежитии Могилева эвакуировали 29 человек

28.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

При пожаре в общежитии Могилева эвакуировали 29 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 2 до 14 лет. ЧП произошло накануне днем, спасателям поступило сообщение о задымлении в здании на улице Гришина. Когда подразделения МЧС были на месте, дым шел из окна на втором этаже. Со слов соседей, горела одна из комнат, в которой никого не было. Разведка спасателей нашла пожилую женщину, которая из-за плотного дыма самостоятельно не могла покинуть здание. МЧС совместно с администрацией общежития эвакуировали жильцов. Пожар ликвидирован. В результате огнем в комнате уничтожен шкаф и имущество внутри, закопчены стены и потолок. Предполагаемая версия пожара - короткое замыкание электрической розетки.

 
Теги: Могилев
 
 
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При пожаре в общежитии Могилева эвакуировали 29 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 2 до 14 лет. ЧП произошло накануне днем, спасателям поступило сообщение о...
 
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