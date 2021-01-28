5 кг марихуаны изъято у жителя Гомеля

Источник материала: БT

36-летний безработный подозревается в сбыте наркотиков. На него оперативники вышли после задержания другого мужчины со 100 граммами зелья. После этого начались поиски продавца, которого и задержали спустя две недели. Дом пришлось обследовать кинологам. В итоге служебная собака нашла, скорее, разнюхала схроны с марихуаной по всем комнатам. Большие и мелкие пакеты были спрятаны в банках и даже в нишах мебели. Там же хранилось и приспособление для употребления наркотиков. Общий вес травы составил более 5 кг. Сообщается, что ранее мужчина уже попадался на хранении марихуаны. Сейчас возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигурант водворен в ИВС.